Caso Damaris: Pai de uma criança menor de três anos pede que o agressor volte da prisão de Challapalca para Chiclayo

O pai da pequena Damaris está muito indignado e consternado depois de saber que Juan Antonio Enríquez García, mais conhecido como o” Chiclayo Monster”, foi transferido para a prisão de Challapalca, na cidade de Puno, com o objetivo de cumprir 9 meses de prisão preventiva naquela prisão.

Como você se lembra, o violador confessado estava detido na prisão de Picsi, na cidade de Chiclayo.

“Bem, estou realmente indignado e preocupado com o que eles trouxeram o homem até lá. O que ele vai fazer é fazer com que esse processo demore mais, porque ele tem que estar presente aqui em todos os processos. Na reconstrução dos eventos tem que estar presente”, comentou em conversa à RPP Noticias.

Além disso, ele indicou que está conversando com o advogado que está cuidando do caso de sua filha mais nova para apresentar um documento (declarando a transferência de Juan Enríquez nula e sem efeito). “Isso vai atrasar mais esse processo. Quero que o julgamento seja feito novamente, não para voltar à mesma vida, mas voltar ao trabalho, continuar trabalhando para meus filhos”.

Por outro lado, ele ressaltou que sua filhinha está se recuperando dia após dia. “Graças a Deus e também ao cuidado das enfermeiras que tiveram grande carinho pelo meu bebê.”

Quando questionado sobre o pedido do Ministério Público Penal da Segunda Província de José Leonardo Ortiz, que a criança menor de três anos fosse submetida ao teste precoce de declaração, o pai da família garantiu que eles não aceitariam, pois isso seria um revés para sua filha.

Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’.

Por sua vez, o advogado da família de Damaris, garantiu que essa decisão do INPE, dificulta o processo de investigação neste caso.

“Mostramos indignação e preocupação de que essa provisão do INPE torne a pesquisa preparatória difícil, uma vez que há falta de testes a serem realizados presencialmente e compulsórios com esse assunto. Então, quando o Ministério Público agenda, por exemplo, a diligência para reconstruir os eventos, você não poderia contar com a presença deles”, disse o advogado de defesa da menina lesada para a TV Panamericana.

Além disso, afirmou que “essa situação e afastamento com o preso levariam a uma duração mais longa do processo até que, possivelmente, o período de prisão preventiva termine, e então, a pessoa poderia ser solicitada a libertação desse sujeito devido à prisão excessiva”.

VIZINHOS QUEIMARAM CASA DE “MONSTRO DE CHICLAYO”

Depois de saber desta notícia, os moradores do distrito de José Leonardo Ortiz, em Chiclayo, ficaram totalmente consternados com o sequestro e abuso sexual da menina de 3 anos e decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Dezenas de pessoas atacaram a casa de Juan Antonio Enríquez García com pedras e gravetos incendiados.

A população enfurecida chegava anteriormente ao lado de fora da delegacia onde estava localizado o “Monstro Chiclayo”, que quase foi linchado para fazê-lo pagar pelo crime cruel que cometeu contra a menina de 3 anos, a quem ele sequestrou, torturou e depois abusou sexualmente dela.

Como você se lembra, a pequena Damaris foi sequestrada em questão de segundos quando sua mãe estava fazendo compras em uma loja. Em sua confissão, o agressor garantiu que estava bêbado no momento em que pegou a menor e a colocou em seu veículo.

