A advogada Margarita Cabello garantiu que não é possível nomear um registrador ad hoc para substituir Alexander Vega.

As eleições presidenciais estão se aproximando e várias frentes políticas expressaram seu desacordo com o trabalho que está sendo feito pelo secretário Alexander Vega após o ocorrido nas eleições legislativas de 19 de março, nas quais mais de um milhão de votos apareceram após a pré-contagem. É por essa razão que vários desses grupos políticos atenderam ao chamado da promotora Margarita Cabello e se reuniram na entidade.

Preocupações, preocupações e propostas de garantias para as eleições presidenciais que ocorrerão em 29 de maio foram expressas lá. Nessa reunião, o Gabinete do Procurador-Geral da Nação também foi solicitado a suspender o registrador nacional, Alexander Vega, um dos acusados de gerar uma crise de credibilidade no cartório.

Representantes das diferentes campanhas eleitorais expressaram sua preocupação com as próximas eleições, a falta de pagamento de recursos para algumas campanhas, falta de mecanismos para garantir a integridade pessoal dos candidatos e a insegurança nas regiões que poderiam limitar o exercício do direito de votar.

Você também pode estar interessado: Viviane Morales pediu à Procuradoria Geral da República para suspender o registrador Alexander Vega

“A institucionalidade continuará forte, legitimada e trabalhando em prol da transparência e das garantias, tanto para campanhas políticas quanto para cidadãos”, disse Cabello após quase quatro horas de reunião. Ele também fez um balanço e destacou algumas das conclusões alcançadas com as diferentes frentes políticas.

Uma das grandes questões em cima da mesa foi a possibilidade de suspender o registrador nacional Alexander Vega, que está sob investigação preliminar da Procuradoria-Geral da República devido a irregularidades nas eleições legislativas passadas. Sobre isso, Cabello respondeu: “Não podemos nomear um registrador ad hoc por enquanto. Estamos na fase de testes. Hoje, o cartório nos enviou um relatório completo sobre o plano de trabalho para a campanha presidencial de 42 dias. Todos esses testes, após essa análise, decidiremos de acordo com as regras se uma suspensão é apropriada”.

Por outro lado, e apesar das muitas preocupações e preocupações por parte dos candidatos e suas fórmulas vice-presidenciais antes das eleições que ocorrerão em pouco mais de um mês. O Registrador Geral da Nação informou sobre as mudanças nos formulários E-14 e no cartão para as eleições presidenciais.

Você também pode ler: O registrador Alexander Vega reconheceu que o design do formulário impediu que a pré-contagem fosse mais simples

Conforme anunciado anteriormente pelo secretário Alexander Vega, o Formulário E-14 agora apresentará caixas maiores e fotografias coloridas de candidatos presidenciais. Isso visa tornar muito mais fácil para os júris votantes realizarem a pré-contagem e, assim, evitar erros na marcação das caixas, algo que, segundo a entidade, afetou os resultados no momento da contagem nas eleições legislativas anteriores.

Algumas das mudanças solicitadas pelas diferentes campanhas políticas foram feitas nos cartões eleitorais e foram aprovadas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Os candidatos terão fotografias maiores, logotiposímbolos coloridos e a impressão destes será feita em papel ecológico. Por outro lado, mais de 700.000 júris votantes serão selecionados no sorteio e será assegurado que “todos os membros das assembleias de voto sejam distribuídos de forma heterogênea, com diferentes filiações políticas, e os júris indicados por campanhas políticas serão priorizados”, disse o cartório.

CONTINUE LENDO: