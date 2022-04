420: como e quando a maconha chegou ao México

Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome

Este 20 de abril comemora o Dia Mundial da Maconha. Em torno da origem dessa celebração, existem várias teorias, embora a mais aceita seja que um grupo de jovens que se autodenominava Los Waldos, nos anos 70, na Califórnia, Estados Unidos, se reuniu para fumar maconha depois da escola. Para fazer isso, eles decidiram que o horário da reunião seria 4:20 e, de fato, usaram o código 420 como chave.

Outra versão conhecida conta que em 1995, em Vancouver, Canadá, 200 usuários de cannabis se reuniram, com a intenção de exigir a descriminalização deste produto e, como forma de protesto, fumaram essa erva em público.

Seja qual for o motivo, consumidores de todo o mundo adotaram essa data para comemorar o Dia Mundial da Maconha.

No México, a maconha é a droga ilegal mais usada entre a população. Estima-se que cerca de sete milhões de mexicanos, 8,6% dos adultos entre 18 e 65 anos, já experimentaram pelo menos uma vez.

De onde vem o famoso “420” para se referir a tudo relacionado à maconha.

E o fato é que a história da fábrica no México tem uma longa história, que começa na época da Colônia e continua até hoje. De acordo com o texto Historical Breviary on Cannabis, da Biblioteca Jurídica Virtual do Instituto de Pesquisa Jurídica da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), a cannabis estava presente em viagens de exploração e chegou à América no século XVI, quando foi introduzida como fonte de fibra em Chile em 1545 e no Perú, nove anos depois. Os colonos ingleses também entenderam sua importância, uma vez que foi introduzido no Canadá em 1606 e na Virgínia em 1611.

Ele chegou ao México durante a Conquista, trazido por Pedro Cuadrado, um dos conquistadores que fizeram parte da expedição Panfilo de Narváez. De acordo com suas próprias palavras, Cuadrado foi quem iniciou o cultivo dessa planta nesses territórios.

O mesmo texto observa que o historiador Silvio Zavala afirma que Hernán Cortés recomendou o plantio e cultivo de cânhamo, pois disse que os indígenas, para viver bem, tinham, principalmente, antes da chegada dos espanhóis, sem lã fina, cânhamo, linho, plantas e quatro ervilhas.

F ray Juan de Zumarraga estava entusiasmado com a cannabis, aparentemente, porque de acordo com Fray Juan de Torquemada, Zumarraga, em aproximadamente 1531, colocou diligência no plantio de frutos de Castela, cânhamo e linho, como uma das medidas destinadas a alcançar uma economia próspera que permitiria aos espanhóis para se estabelecer no México, adapte-se alegremente.

Este 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Marihuana. (Gustavo Gavotti)

A Inquisição foi a primeira instância no México a sancionar o uso não industrial do cânhamo. A proibição se concentrou em certas plantas, incluindo peiote, ololiuqui, e os chamados pipilzinzintles ou pipilzinzintlis, também conhecidos como “crianças veneráveis. Este último é o nome que os indígenas usavam para designar cânhamo e outras plantas nos rituais em que era ingerido por seus efeitos psicoativos. A proibição foi dada em fevereiro de 1769.

Apesar disso, no início de 1777 começou uma das maiores campanhas econômicas da história da Nova Espanha: buscou-se introduzir o cultivo de cânhamo com toda a força da Coroa. Este último manifestou tanto interesse nisso que até enviou um grupo de agricultores espanhóis para disseminar técnicas de cultivo, e até mudou sua linha política, concedendo permissão para que uma Fábrica Real de Tela e Tela fosse instalada no vice-reinado.

A distribuição de terras ociosas, privadas ou coroadas, entre os povos indígenas, também foi ordenada para facilitar o cultivo.

Após a independência do México, o uso que começou a ser dado ao cânhamo não era mais têxtil, mas ritual e medicinal. A cura e as práticas com plantas deixaram de ser perseguidas por razões religiosas, no entanto, em vez disso, a prática médica que ocorre nesta consciência contemporânea assumirá que a perseguição, embora ao longo do século XIX e início do século XX não fundamente a necessidade de punição, e eles apenas concretizam as crenças ou ritualidades de sua prática.

Durante la Revolución Mexicana, el uso de la marihuana era muy común. Foto: AFP

Os primeiros regulamentos no campo da saúde que começaram no final dos anos 30 e início dos anos 40 do século XIX foram o precedente do Código Penal de 1871, no qual os crimes contra a saúde são punidos pela primeira vez. A essa altura, a planta já era conhecida pelo nome de maconha, o que a tornaria famosa em todo o mundo.

Para a Revolução Mexicana, o uso de maconha era muito comum. No entanto, em 1908, pouco antes, começou um controle mais rígido do consumo de enervantes. Finalmente, em 1920, seu uso foi banido.

CONTINUE LENDO: