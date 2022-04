Stephanie Cayo confirma o fim de seu relacionamento com Maxi Iglesias e evita falar sobre o ator Kerem Bürsin

Stephanie Cayo confirmou o que muitos de seus fãs temiam. A atriz revelou que seu relacionamento com o ator espanhol Maxi Iglesias chegou ao fim. Durante uma entrevista com um meio de comunicação internacional, a peruana não pôde deixar de responder aos fortes rumores de sua separação que começou há uma semana e sua ligação com o ator turco Kerem Bürsin.

Como você se lembra, o programa Amor y Fuego começou com especulações sobre sua separação e eles contaram quais foram as manchetes da imprensa italiana que começaram a vinculá-lo ao colega produtor nascido em Istambul.

Sem dar mais detalhes, o membro da família Cayo afirmou que ela não é mais um casal de Maxi Iglesias e aproveitou a oportunidade para destacar o sucesso do filme “Até nos encontrarmos novamente”, onde ambos foram protagonistas e desenvolveram uma história de amor.

“Não, não vamos continuar mais. A história de amor ainda está no filme e nós dois estamos muito felizes que nossa história tenha perfurado tantos corações. O filme foi muito bem. Estamos muito felizes com os resultados”, disse Stephanie com muita calma.

Ele também destacou que hoje eles são bons amigos. “Nós nem éramos o casal perfeito no filme e, no entanto, essas coisas acontecem. Somos amigos e nos amamos muito”.

Por outro lado, ele evitou se referir a Kerem Bürsin apontando que se trata de um assunto privado. “Esse é um problema muito pessoal. Prefiro não dizer nada sobre isso”, disse. No entanto, ele não negou que o conheceu durante sua viagem à Espanha. “Eu o conheci e ele é um cara ótimo, mesmo que eu não o tenha conhecido muito bem ainda.”

Stephanie Cayo confirma o fim de seu relacionamento com Maxi Iglesias. VÍDEO: YouTube

POR QUE STEPHANIE CAYO ESTÁ RELACIONADA A KEREM BürSin?

Uma fotografia de Kerem e Stephanie os colocaria no meio da polêmica. Ambos parecem muito sorridentes em um instantâneo em preto e branco. Embora a foto fosse incolor, dava para ver que a atriz usava as mesmas roupas que mostrou em suas histórias do Instagram naquele dia do encontro.

Isso aconteceu depois que o produtor e modelo de 34 anos visitou a Espanha para participar de um projeto com o renomado Antonio Banderas. Do lado dela, a peruana visitou Madri para comemorar seu aniversário com sua irmã Fiorella Cayo. Vale ressaltar que a mídia internacional apontou que Kerem já conheceria a família Cayo.

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin. (Foto: Instagram)

