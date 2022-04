Sergey Lavrov confirmou que a Rússia iniciou sua ofensiva em grande escala para ocupar o leste da Ucrânia

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Moscú, Rusia, el 8 de abril de 2022. Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse terça-feira que a próxima fase da campanha militar da Rússia na Ucrânia começou, com foco na “libertação completa” das regiões pró-russas de Donetsk e Luhansk.

“A operação no leste da Ucrânia visa, como já anunciado, a libertação completa das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Essa operação continuará, a próxima fase desta operação especial está começando”, disse ele em entrevista à rede de televisão India Today, transmitida por seu departamento.

“E, parece-me, agora será um momento importante nesta operação especial”, acrescentou Lavrov, o primeiro alto funcionário da Rússia que confirma publicamente que a grande batalha da Rússia pelo Donbass começou.

As Forças Armadas ucranianas haviam dito anteriormente na terça-feira que a Rússia está tentando obter “controle total” das regiões de Donetsk e Luhansk, depois que o presidente ucraniano Volodymir Zelensky disse na segunda-feira que Moscou lançou sua ofensiva em grande escala no Donbass.

“O inimigo russo está tentando continuar as operações ofensivas na Zona Operacional Leste para estabelecer o controle total do território das regiões de Donetsk e Lugansk, bem como manter um corredor terrestre com a Crimeia temporariamente ocupada”, disse o Estado-Maior do Exército ucraniano.

“Os principais esforços do inimigo estão focados em quebrar as defesas das tropas ucranianas nas regiões de Lugansk e Donetsk, além de obter o controle total da cidade de Mariupol”, ressaltou em uma mensagem em sua conta oficial no Facebook.

Ele também ressaltou que “ataques com mísseis e bombardeios contra alvos civis em toda a Ucrânia não param” e apontou para uma “escalada” desses ataques no oeste do país na segunda-feira, quando a cidade de Lviv foi atacada.

As Forças Armadas ucranianas também apontaram que Moscou “continua enviando armas e equipamentos militares para a Ucrânia das regiões central e leste da Rússia”. “Junto com unidades de combate, mova unidades de apoio”, disseram eles. Nessa linha, eles garantiram que as forças russas “estão implantando centros logísticos e criando bases de campo para reparar e renovar equipamentos danificados”.

Por outro lado, eles detalharam que “o inimigo russo continua a bloquear parcialmente a cidade de Kharkiv” e acrescentaram que “na área de Izium, o inimigo russo está realizando operações ofensivas na margem ocidental do rio Siversky Donets”.

