Réplica da Capela Sistina no CDMX atrasou sua abertura devido às altas temperaturas

CANCÚN, QUINTANA ROO, 13SEPTIEMBRE2020.- Se realizó la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina, después de 6 meses de permanecer cerrada debido a la pandemia de Covid-19. El obispo Pedro Pablo Elizondo y Maria Lezama, presidenta municipal de Cancún, inauguraron el sitio, el cual estará abierto al público a partir del día de hoy con permanencia de dos meses. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Uma das maiores atrações da Cidade do México durante os anos anteriores à pandemia de COVID-19 foi a réplica da Capela Sistina Romana no Monumento à Revolução, por isso foi organizada novamente em 2022.

Embora sua abertura tenha sido um fato para terça-feira, 19 de abril de 2022, as autoridades informaram em comunicado que será adiada para a próxima quinta-feira, 21 de abril, mas não definitivamente.

O governo da capital garantiu que a decisão foi baseada em altas temperaturas, com avisos de até 30 graus na Cidade do México nos últimos dias, o que impediu que “aqueles que recriam profissionalmente esse patrimônio mundial” trabalhassem.

La réplica de la Capilla Sixtina será gratuita en el Zócalo de la CDMX FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

As recomendações vieram através da Secretaria de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil (SGIRPC) da capital mexicana. Eles também levaram em consideração outras condições climáticas, como chuva forte, rajadas de vento e altas temperaturas.

Infelizmente, todos os itens acima fizeram várias vezes parar a instalação e colocação da estrutura que protegerá a reprodução da Capela Sistina, a fim de salvaguardar a integridade dos trabalhadores da instalação, bem como garantir sua segurança estrutural.

No entanto, o Governo da Cidade do México observou que, com esse tipo de ação, “reitera seu compromisso com a segurança física dos trabalhadores, visitantes e habitantes da capital nacional”.

A partir dessa data, a réplica real da Capela Sistina estará aberta de terça a domingo, das 11h às 19h. O último acesso, no entanto, é às 18h40. Ele estará fechado às segundas-feiras. A entrada é gratuita.

Trabajadores de la réplica de la Capilla Sixtina en CDMX se han visto impedidos para trabajar debido a las altas temperaturas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

Este não é o primeiro a ter uma produção semelhante à capital mexicana, nem à República. No entanto, desta vez é a única reprodução em tamanho real da obra do muralista Michelangelo na Capela Sistina do Vaticano, na Itália, patrimônio mundial.

De acordo com a descrição dos responsáveis, esta é a primeira vez que uma licença é concedida para a reprodução do mesmo. Isto foi dado através de sua eminência o cardeal Giuseppe Bertello, núncio no México e que é hoje o presidente do Governatorado do Estado da Cidade do Vaticano, bem como Sua Excelência o Arcebispo Fernando Vérgez, Secretário-Geral.

O trabalho fotográfico para fazer o trabalho consistiu em um levantamento de 2.700.000 imagens ao longo de 170 noites ou mais de 2.000 horas. O arquivamento digital nunca foi feito antes.

A exposição foi monitorada de perto pelos próprios Museus do Vaticano, pelo diretor Antonio Paulicci, bem como pelo gerente administrativo Bispo Paolo Nicolini. A fotografia foi seguida pelo editor Scripta Maneant, Carlo Vannini e Ghigo Roli, bem como o Dr. Roberto Romano, Secretário-Geral, Dra. Rosanna di Pinto e Filippo Petrignani, responsável pelo escritório de imagem e direitos.

Es la primera vez que el Vaticano da permiso para levantar un archivo fotográfico de la Capilla Sixtina para su exposición FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Por trás desse trabalho, garantiram os responsáveis, foi utilizada uma equipe de até 100 trabalhadores que prestaram seus serviços por cerca de um ano. De designers gráficos a arquitetos, administradores, diretores, produtores, escultores, conselheiros históricos, pintores, marceneiros, carpinteiros, ferreiros, transportadores, etc.

CONTINUE LENDO: