Reação emocional de Shakira ao tributo de Karol G a ela no Coachella

A apresentação de Karol G foi uma das mais aplaudidas no festival Coachella 2022 realizado no último fim de semana e vai até o próximo domingo, 24 de abril. Nas redes sociais, centenas de seguidores de la bichota elogiaram sua apresentação, na qual ela não apenas apresentou o melhor de seu repertório, mas também aproveitou para homenagear vários artistas latinos que transcenderam com suas músicas por meio de músicas que atualmente são hinos.

Shakira foi uma das protagonistas das homenagens feitas por la paisa, porque no meio de seu show ela aproveitou para evocar barranquillera através do ícone 'Os quadris não mentem', e antes dos primeiros acordes, os participantes do evento celebraram esta capa, bem como essas interpretações de figuras como J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi e Selena Quintanilla.

Em 45 minutos, Karol G surpreendeu centenas de espectadores que assistiram ao seu set ao vivo, não apenas do Empire Polo Club, na Califórnia, mas também do YouTube, onde dezenas de milhares mais ficaram deslumbrados com sua encenação. Tanto que até a própria Shakira comemorou a homenagem feita por seu compatriota.

Através de um trinado, o artista reconheceu o que foi feito pela paisa e não hesitou em se sentir honrado por ela: “Orgulhoso de você Karol G, no Coachella!! Obrigado pelo carinho! Parabéns e continue voando alto!”

Essa publicação logo se tornou popular nesta plataforma, e os seguidores de ambos os cantores não hesitaram em pedir uma colaboração musical entre os dois.

“Uma colaboração entre vocês dois como grandes colombianos, gostaríamos excelente, poderia facilmente ser um grande sucesso”; “Você poderia facilmente fazer a melhor colaboração feminina latina de todos os tempos”; “Porfa nos pede uma colaboração entre rainhas” e “O tweet mais esperado do dia na Colômbia”, foram apenas alguns dos reações pendentes.

Mas os elogios a Carolina Giraldo - o primeiro nome da paisa - não terminaram aí, já que a conta oficial do Coachella dedicou um post à colombiana: “ela é imparável”, escreveu junto com duas fotos de seu memorável show.

Outras artistas femininas que se destacaram no primeiro fim de semana do festival

Um verão cheio de meninas chegou com antecedência ao deserto da Califórnia, onde além de Karol G, outros artistas como Megan Thee Stallion, Anitta, Doja Cat, Pabllo Vittar dominaram a cena e levaram seus seguidores à loucura.

“Senhoras, se você ama seu corpo, faça barulho”, perguntou a provocante e desafiadora rapper Megan Thee Stallion.

Por sua parte, a sedutora Doja Cat balançou a cabeça, incorporou pirotecnia e convidou o diabo tocado em seu colega rapper Rico Nasty para o palco, oferecendo um show cheio de brilho com movimentos de dança sugestivos e versões rock de seus sucessos. Além disso, Pabllo Vitar se tornou o primeiro artista latino drag queen a participar deste feriado.

Vestindo um terno curto brilhante de duas peças e coberto por uma jaqueta, a cantora e seus dançarinos desencadearam o delírio das pessoas que encheram o palco de Gobi, um dos sete implantados no Empire Polo Club, onde o Coachella é realizado.

Vittar cantou em espanhol e português, mas se dirigiu ao público em inglês. “Meu nome é Pabllo Vittar e sou uma drag queen brasileira”, disse ela pouco antes do meio de sua apresentação, iniciando uma ovação de pé, e aliás aproveitou para agradecer ao Coachella por sua inclusão na formação do artista.

