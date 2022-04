Pela segunda vez, o narcotraficante Jairo Alberto Builes Molina será extraditado para os Estados Unidos

Pela segunda vez Jairo Alberto Builes Molina será extraditado pelo sistema de justiça colombiano para os Estados Unidos por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Desde 1995, seu nome aparece em investigações judiciais por carregamentos de drogas para a América do Norte, casos de suborno de juízes no Panamá, prisões e pedidos de extradição.

A primeira vez que o pseudônimo Condorito foi capturado foi registrada em julho de 2002. Sua prisão ocorreu em meio à Operação Náufrago, da qual participaram unidades da Polícia Nacional, da DEA, da Alfândega dos Estados Unidos e da Procuradoria-Geral da Colômbia.

Naquela época, ele foi designado como chefe de uma rede internacional de traficantes de drogas e foi solicitado pela justiça daquele país, pois era responsável pelo crime de concerto para possuir, importar e distribuir cocaína e heroína.

No acórdão da Câmara de Cassação Criminal nº 56118, de 2003, do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz relator Eider Patiño considerou que todos os requisitos legais para sua extradição foram cumpridos. Em 19 de dezembro de 2003, foi entregue pela DIJIN no aeroporto El Dorado aos agentes da DEA.

Aparentemente, esse homem pagou sua sentença no país norte-americano e teria retornado à Colômbia para continuar cometendo crimes. Em meio a investigações contra o Clã do Golfo, ele foi recapturado em 2019 por membros da Unidade de Inteligência Gaula, enquanto treinava no bairro Laureles de Medellín.

Segundo as autoridades: “Ele era o responsável pela coordenação do grupo criminoso na capital do departamento de Antioquia para levar as drogas para o exterior”. A partir desse momento, também conhecido como Condorito, estava na posse das autoridades colombianas.

Mas na tarde desta terça-feira, 19 de abril, a juíza do Supremo Tribunal Myriam Ávila endossou a nova extradição de Builes Molina. “As punições por tráfico de drogas e um concerto para cometer crimes acusados a Jairo Alberto Builes Molina na acusação não são de natureza política, mas comuns, e os eventos em que a petição internacional se baseia ocorreram aproximadamente entre janeiro de 2017 e janeiro de 2019”, diz o tribunal decisão.

De acordo com investigações dos EUA, o vulgo Condorito supostamente se aliou a traficantes de drogas do Panamá e da Guatemala para obter carregamentos de vários quilos de cocaína em lanchas rápidas e terrestres para os Estados Unidos.

“As comunicações legalmente interceptadas revelaram que Builes Molina e vários cúmplices haviam planejado a operação que deixaria o Panamá para a Colômbia e que, ao chegar lá, coletaria uma quantidade desconhecida de cocaína”, diz a acusação feita pelas autoridades dos Estados Unidos e foi entregue ao Supremo Tribunal.

Conforme revelado pela revista Semana, a defesa de Condorito garantiu que as autoridades haviam confundido seu cliente com um homônimo, enfatizando que “ele nunca teria vínculos com essa quadrilha criminosa e muito menos com o tráfico de drogas”.

Por fim, o Supremo Tribunal de Justiça enfatizou que agora o processo de extradição “deve estar condicionado à obrigação de enviar cópias dos acórdãos ou decisões que encerrem o processo nos tribunais daquele país, por causa da acusação cobrada ao arguido”.

Jairo Alberto Builes Molina é solicitado para extradição por delitos relacionados à “distribuição internacional de cocaína e concerto para distribuir uma substância controlada para fins de importação ilegal”.

