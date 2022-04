Mais de 100 acadêmicos expressaram seu apoio a Gustavo Petro

A campanha do candidato Gustavo Petro continua em movimento, na última semana diferentes personagens foram adicionados e ele fez vários anúncios relacionados a ela. Da mesma forma, uma declaração particular surgiu de um grande grupo de acadêmicos que descreve ao senador qual seria o perfil perfeito de um presidente, nesta declaração resume aspectos relacionados aos problemas do país e os desafios que devem ser enfrentados para melhorá-lo.

Artistas, jornalistas, especialistas em ciência e cultura, uniram suas ideias para elaborar um plano específico que eventualmente deveria ser adotado por Gustavo Petro. Mais de 100 acadêmicos expressaram seus sentimentos ao senador, que respondeu positivamente ao chamado e garantiu que eles fariam parte do processo do novo país, considerando que estão mudando o sistema e a própria vida.

A essa mensagem peculiar, o senador Petro respondeu: “Obrigado ao apoio expresso hoje por dezenas de artistas, intelectuais, trabalhadores da cultura e da arte por seu apoio. Eles serão uma parte fundamental da Mudança para a Vida.” . É importante notar que esta carta também foi dirigida a Francia Márquez, a fórmula vice-presidencial da líder do Pacto Histórico.

Entre os principais problemas identificados por esse grupo de acadêmicos, eles identificaram que há retrocessos e nulidades significativos na implementação ótima do Acordo de Paz assinado em 2016 e que, segundo eles, há um aumento crescente da fome e da pobreza em várias partes do país.

Por sua vez, eles apontaram que o tecido social sofreu fraturas graves, isso por razões étnicas, raciais e econômicas que afetaram o país, acrescentando circunstâncias políticas. Eles também enfatizaram que o fenômeno da corrupção se tornou mais agudo devido à concentração de poderes, categorizando-o como uma prática insalubre do setor público e, como não menor, criticaram a indolência do Estado sob o aspecto da conservação da natureza.

Enquanto isso, explicaram as características que o novo presidente da República eventualmente deveria ter, com foco em Gustavo Petro; nesse caso, garantiram que é necessário que o novo presidente tenha uma carreira política ampla e que tem sido incorruptível, da mesma forma, que ele tinha sido anexada à constituição, valorizando-a por sua grande importância dentro do legislativo nacional.

Da mesma forma, houve tempo para apontar a importância do meio ambiente, pois, segundo os acadêmicos, o novo presidente deve ser combinado com políticas de desenvolvimento sustentável e, além disso, deve demonstrar seu compromisso constante com a pesquisa científica, a literatura e as artes. Como um fato importante, o futuro presidente também é instado a se comprometer com a liberdade de imprensa e que sua obrigação total seja com a paz.

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Por fim, os signatários afirmaram que, depois de chegar a um amplo consenso e extrair as idéias que poderiam contemplar, conseguiram definir que esse candidato seria Gustavo Petro, porque devido à sua experiência e outras habilidades ele seria capaz de liderar o país, no entanto, essa opinião também foi refutado por vários usuários de redes sociais.

Os acadêmicos apontaram que os componentes que a Colômbia possui dos aspectos naturais e sociais, entre outros, permitem a promoção de vários aspectos que levam o país a se tornar uma nação importante. Deve-se notar que a campanha de Petro e Márquez foi marcada como populista por vários setores políticos e sociais, pois enfatizam que muitas de suas propostas estão imersas na utopia.

Todas essas movimentações políticas ocorrem no âmbito das eleições presidenciais que serão realizadas em 29 de maio, definindo qual será o novo presidente da República para o período 202-2026.

