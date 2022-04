“Eu mereço como qualquer colombiana, porque não fui uma mulher rica”: Francia Márquez referiu-se aos pagamentos de renda solidária

Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

A candidata à vice-presidência do Pacto Histórico, Francia Márquez, admitiu que recebeu pagamentos do programa de Entrada Solidária, e também afirmou que merece como qualquer colombiano de suas condições.

Além disso, a França indicou que demorou dez anos para terminar seus estudos: “Para estudar na universidade, sofri fome, demorei um pouco porque tive que pagar um semestre e parar outro para economizar e cobrar. Levei dez anos para terminar.”

De acordo com Márquez, em 2019 ela recebeu o subsídio do programa quando estava desempregada e os motivos da entrega no ano seguinte porque não se candidatou.

Da mesma forma, a França disse: “Uma vez que vi que tinha $400.000 em minha conta, pensei que tinha sido pago por parte do trabalho que havia feito, quando mais tarde recebi uma mensagem do Banco Agrário dizendo que eles haviam feito uma apropriação de $160.000 e eu não pedi. Em 2019 eu não tinha salário, fui para casa e como muitos colombianos eu estava desempregada”, disse ela.

Por sua vez, através de um comunicado, Social Prosperidad, esclareceu que, “a casa da Sra. Márquez recebeu até agora 25 pagamentos correspondentes aos rascunhos do programa: 23 mensais de $160.000, até dezembro de 2021; e um bimestral, este ano, de $380.000. Isso equivale a $4.060.000, que foram depositados na conta registrada para isso.”

Francia Márquez enviou um vídeo em suas redes sociais mostrando seu compromisso com a Colômbia de não expropriar propriedades dos cidadãos no caso de uma eventual chegada à Casa de Nariño.

Na terça-feira, Gustavo Petro e sua fórmula vice-presidencial, Márquez, decidiram mostrar ao país suas intenções e pôr fim ao que tem sido uma de suas maiores críticas por parte de seus adversários políticos, a suposta expropriação que Petro como líder de esquerda faria aos colombianos.

Diante disso, a dupla decidiu assumir um compromisso escrito e autenticado de dar tranquilidade aos cidadãos que pensam que tal possibilidade existe caso Petro se torne presidente.

No vídeo você pode ouvir o documento para a França ler em que depois de dizer seu nome completo ela continua: “Eu me comprometo sob a gravidade do juramento, sob a lei e sob profundo respeito pela constituição e pela lei, como vice-presidente de todos os colombianos, eu não vou expropriar a riqueza e propriedade de seus proprietários, não vou expropriar, não vou expropriar qualquer coisa ou ninguém”.

“Antes do notário 17, assinamos um documento, no qual nos comprometemos com a Colômbia que NÃO EXPROPRIAREMOS NINGUÉM”, a política colocada no post do Twitter.

CONTINUE LENDO: