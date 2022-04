Universidade: Álvaro Gutiérrez e o que se sabe sobre sua continuidade no comando dos 'cremes'

O Universitario de Deportes sofreu uma forte derrota para o Alianza Lima no Estádio Monumental. Foi o clássico do futebol peruano e não conseguiu terminar da melhor maneira para os 'cremes'. Por esse motivo, começou a se espalhar um boato sobre a possível saída do técnico Álvaro Gutiérrez. A esse respeito, nesta nota, contaremos o que se sabe até agora.

Gustavo Peralta, jornalista da ESPN Perú, esclareceu no programa 'Equipo F' qual versão ele conseguiu coletar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, ele negou as versões em que alegavam que o DT já havia sido demitido. “Foi dito nas últimas horas por vários lados que Álvaro Gutiérrez já foi informado sobre sua saída do 'U' e isso não é verdade. Conseguimos ter contato com pessoas em seu ambiente mais próximo e ninguém lhe disse nada. Ele não foi chamado por Jean Ferrari, ou ninguém na administração. Ninguém lhe disse nada sobre uma provável saída”, disse o comunicador.

No entanto, ele anunciou que o treinador sabe da situação que o rodeia e nesta segunda-feira, 18 de abril, ele teria uma reunião com o administrador do clube, Jean Ferrari. “ O treinador uruguaio está ciente e ciente de todos os rumores que indicam que amanhã (hoje) ele será chamado para conversar, conhecer e, certamente, rescindir o contrato que, eu acho, é uma decisão que leva muito mais força no 'U'. É quase certo que isso pode acontecer, a menos que Jean Ferrari mude de ideia”, disse.

Além disso, essa não seria uma decisão apenas do ex-jogador 'merengue', mas também de outras pessoas que compõem a liderança da instituição e que consideram que seria melhor se seus caminhos fossem separados. “ Hoje, no ambiente do clube, eles sentem que o caminho e a decisão sobre Gutiérrez vão seguir esse caminho, basta esperar que liguem para ele para saber os detalhes”, acrescentou.

O jornalista contou sobre a versão que administra em torno do futuro do DT uruguaio na pintura 'creme' | Vídeo: ESPN Perú

E desde que chegou à entidade Ate no início de fevereiro, Gutiérrez não conseguiu encontrar a alça para a equipe trabalhar da melhor maneira. Exceto pelos brilhos oferecidos por Piero Quispe e, às vezes, por Hernán Novick ou Alberto Quintero, ele não encontrou uma maneira de levar os 'cremes' no caminho para o título.

A chegada de Rodrigo Vilca pareceu dar à equipe um salto de qualidade para que ela se juntasse a outros jogadores com o pé direito, como Quispe ou o próprio Novick, sendo apoiado por Gerson Barreto e Ángel Cayetano. No entanto, em várias partidas, esses jogadores se perderam e até se cruzaram. Como se eles não tivessem uma estratégia de ataque, mas sim um produto inventivo do momento ou das circunstâncias.

POSIÇÃO NA LA LIGA 1

Agora, no torneio local, eles não estão muito longe dos primeiros lugares. Na verdade, eles ficam em sexto lugar com 16 pontos, 5 atrás dos líderes Cienciano e Sport Huancayo. No entanto, muitas vezes os formulários são importantes e essas não teriam sido as melhores maneiras para a equipe manter uma regularidade nos resultados. Isso porque desde que o estrategista de 53 anos chegou à Universitario de Deportes, o saldo é o seguinte: 11 jogos liderados, nos quais ele ganhou 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas (incluindo 2 por anterior fase da Copa Libertadores contra o Barcelona SC em Guayaquil) .

GOLEADA HISTÓRICA

Da mesma forma, o que provocaria essa decisão drástica dos líderes dos 'merengues' seria a derrota sofrida contra o Alianza Lima e no Estádio Monumental. Por tudo isso implica um compromisso dessa magnitude que tem muitos anos de história.

Deve-se notar que Álvaro Gutiérrez chegou à entidade 'estudantil' em fevereiro deste ano após o partida de Gregorio Pérez por problemas de saúde. Na verdade, 'Goyo' foi quem compôs o plantel e seu sucessor não conseguiu encontrar o melhor desempenho para a equipe. Por enquanto, mais novidades serão esperadas nas próximas horas ou dias.

Alianza Lima 4-1 Universitario: resumo do clássico peruano para a Liga 1 2022. (Vídeo: COUP PERÚ).

