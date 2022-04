Mayid Arias, primeiro artilheiro histórico do torneio de promoção de futebol colombiano, faleceu

Ele morreu no sábado anterior, Mayid Arias (1964-2022) artilheiro histórico da chamada Copa Concasa, ou copa da segunda divisão do Futebol Profissional Colombiano, que começou em 20 de abril de 1991, há trinta anos.

“El Turco”, como era conhecido nos mentideros do esférico, teve um desenvolvimento interessante no futebol amador, embora seu início tenha sido na segunda divisão do Millonarios. Mais tarde, ele chegou ao Monserrate Apuestas Club, onde dominou os torneios Hexagonal no bairro de Olaya durante os anos oitenta.

Ele se juntou ao Alianza Llanos para jogar a primeira edição do torneio do chamado “B” do futebol profissional colombiano em 1991. A Copa Concasa terminou com o Envigado FC como campeão e sua equipe, Alianza, em segundo lugar, mas “El Turco” foi o artilheiro ao somar 8 gols.

Ele permaneceu na Alianza por mais três temporadas sem que a equipe fosse promovida à primeira. Após esta visita a Villavicencio, ele foi um dos jogadores da primeira equipe da equipe Equidad Seguros, que chegaria à categoria em 2006.

Deve-se notar que, apesar de ser pioneira, o Alianza Llanos ocupa atualmente a terceira divisão do futebol colombiano e é uma das chamadas “equipes de sementes” que oferece talento para equipes das diferentes categorias das ligas colombianas.

Apesar de não ter alcançado o primeiro lugar, “El Turco” participou ativamente do torneio Amistad del Sur, competição em que ganhou honras como artilheiro durante a edição de 1998-1999 junto com o clube Olaya Herrera daquela cidade no sul de Bogotá.

Por profissão agrônomo, viveu pelos próximos vinte anos em Funza (Cundinamarca), município onde manteve negócios relacionados à sua profissão.

Seu funeral será nesta segunda-feira no norte da capital da República.

CONTINUE LENDO: