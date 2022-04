Esta foi a apresentação de Karol G no Coachella: “Sinto-me muito feliz e orgulhosa de representar meu país”

Singer Karol G attends the Billboard Women in Music Awards at YouTube Theater in Inglewood, California, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni





A colombiana Karol G se exibiu neste domingo no Coachella Festival 2022, em Indio, Califórnia, e deixou os milhares de participantes que curtiram suas músicas de boca aberta, além de uma homenagem inesperada da colombiana a vários artistas icônicos da música latina, incluindo Ricky Martin e seu compatriota Shakira.

A colombiana começou seu show apresentando 'El makinón' e 'Mi cama', dois sucessos que marcaram sua carreira de cantora e a tornaram conhecida para o público internacional. Mais tarde, ele se encantou com 'Bichota' e 'Ahora me llama ', uma música para a qual colaborou com Bad Bunny, um dos artistas mais importantes do momento.

No entanto, a temperatura do festival começou a subir quando o DJ Tiësto apareceu no palco de uma forma surpreendente e acompanhou seu colega com 'Dont' be shy ', uma colaboração que eles lançaram há alguns meses.

Outra surpresa que Karol G preparou para o Coachella foi o convite de Becky G, com quem tocou 'Mamii', uma música que se tornou um hino para muitas mulheres e que, de fato, há algumas horas lançou seu videoclipe oficial no YouTube, com Mia Khalifa como protagonista.

Foi então que chegou a noite e o show da 'Bichota' deu uma guinada total, porque vestido com as cores da bandeira colombiana, começou uma homenagem sincera na qual incluiu importantes artistas da música latina.

Ele também revisou outros sucessos, como 'María 'de Ricky Martin, 'La macarena' de Los del Río, 'Life is a carnaval' de Celia Cruz, 'Petrol' de Daddy Yankee, 'Hips don't lie' de Shakira, 'Despacito' de Luis Fonsi e 'Mi gente' de J Balvin.

Karol G fechou o Coachella com Shakira Song

Enquanto no final do show, Karol G e seus fãs, que compareceram com perucas azuis, cantaram a música 'Tusa' para 'gritar lesão', o hit que colocou Antioquia entre a elite da indústria da música, porque mesmo destronou Michael Jackson com seu número de prêmios.

Homenagem de Karol G a Celia Cruz

Desde sua primeira edição em 1999, o Coachella se tornou um dos eventos mais importantes da indústria musical. Ao contrário de outros shows, não só reúne estrelas dos Estados Unidos ou da Europa, mas também inclui cantores latino-americanos em sua lista.

Para sua versão mais recente, os participantes e fãs também desfrutaram de outros representantes da região, como Pablo Vittar, Anitta, Nicki Nicole e a compositora colombiana Ela Minus.

No entanto, a grande maioria dos artistas hispânicos veio do México, incluindo Grupo Firme, Natanael Cano, a MS Band, Chicano Batman, Alaina Castillo, Ed Maverick, Ela Minus, Jessie Reyez, Omar Apollo, Paco Osuna e The Martinez Brothers.

Apesar dos aplausos, nem tudo foi cor-de-rosa para os latinos no Coachella, já que vários fãs denunciaram 'Latinofobia' contra o 'Grupo Firme', que encantou os participantes do festival no palco, mas não foram transmitidos em nenhum dos três canais.