Duas pessoas são processadas por abuso de animais em Risaralda e Bogotá

Neste domingo, 17 de abril, a Procuradoria Geral da República processou duas pessoas que teriam causado a morte de dois cães. Os eventos não estão inter-relacionados; o primeiro ocorreu em Arpia, Risaralda e o outro foi relatado em Bogotá.

De acordo com o órgão de investigação, o caso em Risaralda foi apresentado em 26 de maio de 2021. “Luis Alberto Durango - o primeiro a ser processado - teria jogado comida envenenada em um cachorro chamado Carpaty”, explicou o Ministério Público em um comunicado à imprensa. Os fatos foram registrados em uma câmera de segurança, o que é uma evidência, já que minutos após o animal ingerir o pedaço de comida, o canino começou a ter convulsões.

Um promotor do Grupo Especial de Luta contra o Abuso de Animais (GELMA) conduziu uma investigação que estabelece que Durango atacou o cão porque supostamente estava “latindo muito” e que havia causado problemas com o zelador do cão. “Nesse sentido, Luis Alberto Durango foi acusado do crime de abuso de animais”, disse o órgão judicial.

O caso que ocorreu em Bogotá é bastante semelhante. Myriam Patricia Heredia, a cuidadora de uma cadela chamada Luna, não tinha seu animal de estimação em ótimas condições. Por esse motivo, ela foi acusada do crime de abuso de animais.

De acordo com investigações do Ministério Público, o caso foi arquivado em 17 de novembro de 2018 depois que o Instituto Distrital de Proteção e Bem-Estar Animal fez uma visita de inspeção a uma casa na cidade de Engativa, na parte oeste da capital. “No local, eles encontraram Luna em más condições de nutrição e saúde, e com alterações óbvias em seu comportamento”, disse a entidade no documento.

O animal foi levado a um centro de cuidados veterinários, onde foi detectado sangramento interno que não havia sido tratado em tempo hábil. “Dada a gravidade de sua condição, os especialistas o eutanasiaram”, acrescentou o Ministério Público.

Essas são as consequências legais do abuso de animais na Colômbia

Animais, domésticos ou selvagens, estão sujeitos a violações de seus direitos na Colômbia. Diante disso, aqueles que cometem esses ataques são submetidos pela Procuradoria Geral da República a múltiplas consequências legais que desencorajam a prática.

O órgão judicial explicou que o recurso da Lei 1774, de 6 de janeiro de 2016, está disponível. Esse regulamento garante que a atitude entre humanos e animais seja baseada no “respeito, solidariedade, compaixão, ética, justiça, cuidado, prevenção do sofrimento, erradicação do cativeiro e abandono”, cita o documento.

Por outro lado, o bem-estar dos seres vivos reside, por sua vez, em que seu titular deve cumprir cinco princípios mínimos: que não deve sofrer de fome, sede, desconforto físico ou dor; que não são causados por negligência ou descuido, que não estão sujeitos a medo ou estresse e que eles podem manifestar seu comportamento natural.

Aqueles que causam morte ou ferimentos que prejudiquem gravemente a saúde ou a integridade física do animal podem enfrentar prisão entre 12 e 36 meses. Além disso, eles enfrentariam deficiência especial de um a três anos para o exercício da profissão, comércio, comércio ou posse relacionada a animais.

