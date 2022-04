Alberto Gamero se defendeu após a derrota de Millonarios para Pereira: “Os adeptos têm de se sentir satisfeitos”

CALI - COLOMBIA, 24-04-2021: Alberto Gamero técnico de Millonarios gesticula durante partido por los cuartos de final ida como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre América de Cali y Millonarios F.C. jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Alberto Gamero coach of Millonarios gestures during match between America de Cali and Millonarios F.C. for the quarterfinal first leg as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

O Millonarios acumulou sua quarta derrota na BetPlay League 2022-I neste domingo, depois de cair contra o Deportivo Pereira no estádio Hernán Ramírez Villegas pela 15ª data. Um placar solitário de Santiago Montoya, ex-jogador de futebol da equipe 'Albiazul', decidiu um novo triunfo para 'Grande Matecaña'.

Apesar de os 'Embaixadores' permanecerem em terceiro lugar (32 pontos) e já estarem qualificados para as semifinais, os torcedores expressaram seu aborrecimento com o resultado através das redes sociais. Um dos pontos em que eles deram maior ênfase foi o desempenho do time em compromissos recentes, considerando que Millonarios adicionou sua terceira derrota consecutiva como visitante.

Em entrevista coletiva, o técnico Alberto Gamero, ao contrário das críticas, disse estar satisfeito com o trabalho realizado durante a partida: “Agradeço ao povo de toda a Colômbia pelos fãs que os Millonarios têm, mas não concordo que tenhamos uma série de partidas ruins. Perdemos um jogo contra a América e hoje. Somos o segundo melhor visitante do futebol colombiano.”

Além disso, nas plataformas digitais também havia observações constantes para as rotações da equipe, argumentando que o treinador não valeu a pena no passado. “A ideia é dar alguns minutos, mas quem vem jogar não para. Na quinta e no domingo teremos dois jogos importantes e tentaremos conseguir o maior número de jogadores que jogaram para jogar”, respondeu o estrategista samario.

“No futebol, não se trata apenas de ganhar e vencer. Apesar do fato de a equipe ter perdido, hoje os torcedores têm que se sentir satisfeitos com o que os milionários propuseram aqui, porque a iniciativa dependia de nós. Esse contexto deve ser analisado. Fico feliz em sempre ver pessoas na arquibancada dos milionários, feliz em ver que as pessoas nos acompanham. Esse grupo está fazendo coisas boas e tentando jogar frente a frente nos estádios para onde vão”, acrescentou.

Finalmente, em relação à principal falha dos Millonarios, Gamero mencionou a falta de eficácia no momento da definição: “O erro não foi materializar porque viemos procurar o partido, fazer alta pressão, atacar Pereira e tivemos, mas não nos materializamos. Os jogos são vencidos com gols, buscamos e não os conseguimos. Não é que a bola não quisesse entrar, nós não a colocamos, é diferente.”

O resultado teve um componente especial, e isso é que Montoya, o autor do gol da vitória, não deu um bom passo para Millonarios. O panfleto colombiano se apresentou no conjunto 'Embajador' entre 2018 e 2020, sendo ao mesmo tempo uma transferência recorde para a instituição. No entanto, as lesões constantes impediram que ele tivesse maior continuidade e acabaram saindo com algumas críticas dos torcedores.

Aos 80 minutos, quando parecia que o gol de Millonarios não estava em perigo, Montoya recebeu uma bola na borda da grande área, ameaçada como se fosse terminar e depois, moldando com a perna esquerda, definiu com força a mão esquerda do goleiro Álvaro Montero. O futebol sacudiu a rede do gol e o meio-campista antioquiano conseguiu seu primeiro placar com 'Grande Matecaña'.

Millonarios enfrentará Jaguares de Córdoba na próxima quinta-feira, no Estádio El Campín, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Copa da Colômbia. Enquanto isso, o Deportivo Pereira visitará o Deportes Tolima no estádio Manuel Murillo Toro, também para as oitavas de final da taça (quarta-feira).

