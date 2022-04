Regional Pico y Placa: é assim que funcionará no plano de retorno deste domingo

Neste domingo, 17 de abril, a ponte de Páscoa chega ao fim e com ela o retorno de centenas de pessoas às suas casas. Por esse motivo, a entrada de passageiros em veículos particulares em Bogotá será realizada sob as restrições do Pico Regional e Placa, que serão implementadas pela terceira vez para entrada na cidade desde a emissão do Decreto 002 de 7 de janeiro de 2022.

Dessa forma, no domingo de Páscoa, das 12h às 16h, veículos com placas pares entrarão na cidade; e das 16h às 20h, aqueles cuja placa termina em números ímpares.

De acordo com dados da Secretaria Distrital de Mobilidade, cerca de 800.000 veículos deixaram a capital do país para outros municípios para aproveitar as férias da Páscoa. Da mesma forma, o último relatório do gabinete do prefeito mostra que mais de 400.000 carros já retornaram à cidade.

“Convidamos todos os viajantes que devem entrar em Bogotá no final do fim de semana da Páscoa a planejar sua viagem levando em consideração o Pico e a Placa Regionais no domingo de Páscoa, 17 de abril. Recomendamos um retorno antecipado a Bogotá a partir de sexta ou sábado para evitar congestionamentos nas estradas no domingo”, disse Felipe Ramírez, Secretário Distrital de Mobilidade.

Quais exceções não se aplicam ao Regional Peak and Plate?

Exceções para o movimento do Pico y Placa Solidario, Carro Compartilhado e para o pessoal médico não são válidas para o Pico Regional e a Placa.

As penalidades por incumprimento da medida Pico y Placa estão estipuladas no Código Nacional de Trânsito por infração C.14: “Trânsito por locais restritos ou em momentos proibidos pela autoridade competente”. A multa é em 2022 a $468.500. Além disso, o veículo será imobilizado.

Fechamentos na estrada Girardot - Bogotá

Vários fechamentos são relatados nesta estrada, então, de acordo com o jornal El Tiempo, a concessão Vía 40 Express permitirá cruzamentos para uma faixa em diferentes setores, incluindo o Túnel Sumapaz.

Da mesma forma, a mídia informou que existe a possibilidade de um contrafluxo ser habilitado no setor Nariz del Devil para que os carros que retornam a Bogotá também possam seguir essa rota, que em sua natureza é de mão única.

Corredores rodoviários onde o pico regional e a placa se aplicam

A restrição de circulação pelo Pico y Placa Regional será aplicada no domingo de Páscoa (17 de abril) nos nove corredores que entram na cidade. Os corredores são:

