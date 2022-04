Pedro Castillo: Sociedade Nacional de Rádio e Televisão critica a atitude do presidente em relação à imprensa

Antes do Poder Legislativo, A imprensa peruana já era o grupo com o qual o então candidato presidencial, Pedro Castillo, teve uma relação difícil que com o passar do tempo e várias tentativas não mudou ou melhorou muito. A mais recente rejeição da atitude do chefe de Estado em relação a homens e mulheres da imprensa vem da mesma Sociedade Nacional de Rádio e Televisão (SNRTV) que criticou o mais recente pedido de retificação por um jornalista apresentado pelo mesmo presidente.

“Em 12 de abril de 2022, o presidente da república, Sr. Pedro Castillo Terrores, dirigiu uma carta notarial à diretora e apresentadora do programa “Panorama”, Sra. Roxana Cueva Mejía, instando-a a se retificar em um evento noticioso que, com base nas evidências correspondentes, o ligaria a um empresário que, em parceria com várias empresas chinesas, ganhou contratos milionários com o atual governo”, lê-se como a primeira motivação para a publicação da carta.

Pedro Castillo: Sociedad Nacional de Radio y Televisión critica actitud del presidente ante la prensa

A SNRTV garante que esse fato os obriga a se manifestar novamente, pois é um grave ataque à liberdade de expressão e ao direito à informação no Perú que o chefe de Estado ameaça uma mulher da imprensa para denunciar criminalmente se a retificação solicitada não prosseguir. Para a entidade que publicou o comunicado, Pedro Castillo e seu governo seriam os culpados pelo contexto de crise política aguda e generalizada.

RELACIONAMENTO COMPLICADO

“Os contínuos ataques e o tom de confronto do presidente e de seu primeiro-ministro contra a imprensa independente. Isso é avisado diariamente, não só diante da recusa sistemática do presidente e de seus ministros em prestar depoimentos à imprensa, há também abusos físicos contra nossos repórteres”, diz a publicação sobre os maus-tratos registrados em câmeras por pessoal de segurança do Estado.

“Os eventos descritos constituem uma situação de cerco e ataque direto à liberdade de expressão que temos de defender com os meios que fornecem um estado de direito nacional e internacional”, diz a Sociedade Nacional de Rádio e Televisão no documento emitido.

Uma declaração do Gabinete do Provedor de Justiça também foi usada para apoiar a posição da SNRTV. Este é um escritório em que o chefe de Estado é enfatizado que a carta notarial enviada ao anfitrião de “Panorama” “viola o artigo 2, parágrafo 4 da Constituição, que estabelece como direitos fundamentais as liberdades de informação e expressão por qualquer meio de comunicação social sem prévia autorização ou censura ou qualquer impedimento”.

Recorde-se que durante os primeiros seis meses da presidência de Pedro Castillo, Pedro Castillo preferiu não dar entrevistas e limitou sua participação com a imprensa acompanhante em suas atividades oficiais. Não foi até janeiro de 2022 que uma primeira rodada de entrevistas foi lançada; no entanto, isso acabou prejudicando o presidente por causa da polêmica dessas reuniões, a mais comentada foi a conversa com o jornalista da CNN Fernando del Rincón em espanhol.

Jornalista da CNN questiona Pedro Castillo e nomeações polêmicas de ministros ligados ao terrorismo | VÍDEO: CNN

A SNRTV concluiu sua declaração alertando que continuará vigilante e vigilante “para denunciar atos de corrupção que possam ser incorridos por qualquer funcionário público, independentemente de sua posição, poder que representam ou grupo político ao qual pertencem”. Até agora, o presidente Pedro Castillo não anunciou uma nova rodada de entrevistas para comentar ou responder ao que aconteceu após a crise causada pelo aumento de preços ou pelas denúncias daqueles que pertencem ao seu ambiente mais próximo.

