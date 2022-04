Homem contrata grupo armado para torturar primo que teria batido na filha

Nas últimas horas, a Procuradoria Geral confirmou que um homem que há 15 anos contratou um grupo armado para ameaçar, torturar e deslocar seu primo devido a um problema familiar, foi capturado e processado em Popayán.

Esta história começa em 2007 na aldeia de El Rincón, no município de El Rosario, em Nariño, quando o cativo confrontou um primo acusando-o de ter espancado sua filha. Ele negou e não admitiu as acusações.

O homem, cujo nome e rosto não foram revelados pelo Ministério Público, insatisfeito com a resposta de seu parente, busca uma maneira de acertar contas e contatos alias Raúl, o líder de um grupo ilegal que opera na área no momento do incidente, e pede que ele intervenha. Ele pede que ele intimide seu primo.

Alias Raúl aceita o pedido e tem vários membros do grupo armado para supostamente acompanhar o prisioneiro para manter seu primo, que foi amordaçado e levado para o setor conhecido como El Matadero.

Uma vez em El Matadero, os homens de alias Raúl o intimidaram com rifles, espancaram e jogaram em um abismo, causando fraturas nas pernas e nas mãos.

Ainda insatisfeito, de acordo com a investigação do Ministério Público, o preso e pseudônimo Raul solicitou uma cota de dinheiro à vítima, dando-lhe um prazo para admitir ter espancado a filha do primo.

A vítima nunca aceitou as acusações e foi forçada a deixar a região na companhia de seu núcleo familiar.

Finalmente, após 15 anos, o agressor, que orquestrou a tortura deste homem, foi capturado em Popayán (Cauca) e apresentado perante um juiz de garantias, por um promotor da Direção contra Violações de Direitos Humanos, que o acusou dos crimes de tortura e deslocamento forçado.

O homem foi enviado para a prisão preventivamente, enquanto as investigações foram concluídas.

Nas últimas horas, o Ministério Público também anunciou que um homem que havia assassinado sua parceira na noite da Quinta-feira Santa na capital atlântica foi enviado para a prisão.

De acordo com a investigação do Ministério Público, o feminicídio ocorreu no distrito de La Playa de Barranquilla, em 14 de abril, quando o homem de 44 anos teria ferido seu parceiro romântico de 30 anos com uma faca, que, segundo a opinião do Instituto de Medicina Legal, afetando a artéria femoral, o que lhe causou considerável perda de sangue que acabou resultando em sua morte.

O réu foi capturado em flagrante por membros uniformizados da Polícia Nacional após ser alertado pela comunidade, ele será transferido para a Prisão Distrital de El Bosque para cumprir a medida de segurança.

De acordo com informações do Ministério Público, a 15ª Vara Criminal Municipal com as funções de fiscalização de garantias impôs uma medida de segurança prisional contra um homem pelo crime de feminicídio agravado.

Finalmente, o Ministério Público também anunciou nas últimas horas que a Câmara Criminal do Tribunal Superior de Villavicencio confirmou a pena de prisão de 15 anos e 3 meses imposta a Cristian David Carranza Rodríguez, co-autor responsável pela morte de Juan David Martínez Cardona.

De acordo com a investigação do promotor, foi possível estabelecer que o réu participou do ataque que custou a vida a Juan David Martínez Cardona, depois de ter sido baleado várias vezes na aldeia de La Cecilia, em Villavicencio (Meta), em abril de 2016.

Dada a força do material probatório, o réu aceitou as acusações de homicídio em competição com roubo qualificado e agravado e fabricação, tráfico e porte de armas de fogo.

Vale esclarecer que esta sentença foi imposta em primeira instância por um juiz de circuito, em outubro de 2017, mas foi apelada pelo representante das vítimas; determinação que foi confirmada pela Câmara de Descongestionamento Criminal do Supremo Tribunal de Villavicencio.

