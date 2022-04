“Eu pedi o número 19 na seleção para seguir os passos de Freddy Rincón”: Teófilo Gutiérrez

O treinador do Deportivo Cali não conseguiu esconder sua nostalgia e felicidade por lembrar o ídolo da equipe Colômbia/ (Win Sports)

Para o atacante campeão do Deportivo Cali, Teófilo Gutierrez, o que o ex-jogador Freddy Rincón fez na história do futebol profissional é inestimável.

“Ele deixou a alma na quadra e deixou a Colômbia em seus melhores momentos com um bom futebol”, são as lembranças que o jogador de Barranquilla, de 36 anos, tem sobre o Colosso de Buenaventura, que morreu na Clínica Imbanaco em Cali na noite de quarta-feira, 13 de abril na Páscoa de 2022.

O atual jogador da caixa de açúcar conversou com o canal Win Sports sobre a lamentável notícia pela qual o esporte nacional está passando e deu suas opiniões sobre o que significava para ele vê-lo jogar e que ele serviria como referência e modelo em seus primeiros dias como profissional. Estas foram as palavras dele:

Na homenagem que pagarão neste fim de semana a Rincón Valencia no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, no clássico de Cali entre América e Deportivo Cali, Teófilo e Adrián Ramos usarão os números que Freddy usou no passado e honrarão sua memória em vista do fato de que o país está em luto esportivo e histórico após sua partida.

Além deste evento comemorativo, Teo contou o motivo pelo qual você usou o número 19 na maioria das equipes em que ele joga e detalhou a explicação sobre isso nomeando Rincón Valencia:

Quatro dias após a morte oficial, as homenagens nacionais e internacionais para Rincón, que na tarde deste sábado, 16 de abril, foi enterrado no Cemitério Metropolitano do Sul, em Cali, não param. Com o último adeus, seus entes queridos viram como o caixão foi enterrado em terras de Vallecaucana envolto em uma bandeira colombiana, uma bandeira da América de Cali e uma fita com o nome do atacante.

Na partida da data 16 da Liga BetPlay I 2022 entre Independiente Santa Fe e Alianza Petrolera, a equipe cardinal prestou homenagem ao jogador que vestiu a camisa cardinal como seu primeiro clube na primeira divisão.

No Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, os jogadores de Santa Fé entraram em campo com uma faixa onde se lia a frase “Freddy, nós o carregaremos para sempre em nossos corações. Descanse em paz”, ao mesmo tempo em que cantaram o hino de Bogotá. Ambas as equipes se reuniram no centro da quadra para o minuto de silêncio em memória do Colosso.

