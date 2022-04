As possibilidades de um novo confinamento na Colômbia devido à covid-19

Dado o panorama vivido em algumas cidades da China devido ao aumento de casos de covid-19 e ao retorno ao confinamento, há preocupação se o bloqueio estrito poderia ser aplicado novamente na Colômbia, considerando que o vírus deixou mais de 6 milhões de infecções e 139 mil mortos devido à doença.

Segundo informações do Ministério da Saúde, notou-se que neste sábado, 16 de abril, quatro colombianos morreram da doença no último dia, número ocorrido em 25 de março de 2020.

Apesar da situação na China, o epidemiologista Carlos Saavedra descartou essa possibilidade para a Colômbia. “Os países que estão em alto risco de infecção são a Nova Zelândia e a Austrália, porque, como a China, implementaram um confinamento estrito, no qual não houve circulação significativa do vírus, mas contaram com vacinas”, disse o também professor da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional.

Dois anos após o início da pandemia, Saavedra explicou que o medo do vírus ainda é muito forte nesses países. “Ainda há pânico com a presença de infecção e é por isso que as medidas drásticas que estamos vendo são tomadas, como matar animais de estimação e estabelecer confinamento estrito, que realmente não se justificam mais neste momento porque o vírus está em fase de migração da pandemia para endêmica”, disse.

Pode interessar a você: neste sábado, 16 de abril, a Colômbia registrou 159 novos casos de covid-19

O médico diz: “A Colômbia pode ter processos de recirculação estáveis e pequenos picos sazonais relacionados ao clima e haverá picos de infecção novamente, mas as formas graves serão raras e raras, porque uma alta porcentagem da população está vacinada e já sofreu com a doença”.

Por sua vez, o médico Jorge Alberto Cortés Luna, especialista em Medicina Interna, infectologista e professor da Universidade Nacional, diz que “na China existem 1,4 bilhão de pessoas, das quais provavelmente um milhão tiveram covid-19”.

O médico também afirmou que, no país asiático, “o problema pode ser resumido em que sua população é muito grande e, como a transmissão entre humanos não pode ser controlada, ainda haveria a chance de centenas e centenas de pessoas morrerem se o país não estiver fechado como está fazendo”.

Os dois especialistas concordam que todas as variantes que estão sendo apresentadas no mundo chegarão ao país, mas no momento, em todo o planeta, há uma alta capacidade de resposta ao vírus.

O relatório mais recente do Ministério da Saúde também aponta que até sábado, 16 de abril de 2022, um total de 81.956.379 doses da vacina contra a covid-19 já haviam sido aplicadas na Colômbia.

De acordo com o mesmo relatório, o número de colombianos com o esquema vacinal completo, ou seja, aqueles que já receberam as duas doses do biológico, atualmente é de 28.784.074 pessoas, enquanto 6.395.050 pessoas foram imunizadas com doses únicas. Da mesma forma, 11.023.334 doses de reforço foram aplicadas.

Ao agregar todos os números, a Colômbia atingiu um total de 6.089.540 infecções, das quais 3.273 são casos ativos e 5.922.819 correspondem a casos positivos que já conseguiram superar a doença. Durante o último dia, um total de 9.814 vacinas foram aplicadas, das quais 2.323 foram para a segunda injeção, enquanto outras 484 foram de dose única.

CONTINUE LENDO: