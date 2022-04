Um navio que transportava 750 toneladas de óleo diesel afundou na costa da Tunísia

Um petroleiro, transportando 750 toneladas de diesel e indo do Egito para Malta, naufragou no sábado no Golfo de Gabes, na costa sudeste da Tunísia, provocando uma grande mobilização para evitar uma mancha de petróleo. “O navio afundou esta manhã em águas territoriais tunisinas. No momento, não há escapatória”, disse à AFP um porta-voz do tribunal de Gabes.

De acordo com o porta-voz, Mohamed Karray, “uma comissão de redução de desastres se reunirá nas próximas horas para decidir que medidas tomar”.

A ministra do Meio Ambiente, Leila Chikhaoui, foi a Gabes “para avaliar a situação... e tomar as decisões preventivas necessárias em coordenação com as autoridades regionais”, disse o ministério.

As autoridades tinham ativado “o plano nacional de emergência para a prevenção da poluição marinha com o objetivo de controlar a situação e impedir a propagação de poluentes”.

O petroleiro 'Xelo' (registro OMI 7618272), com 58 metros de comprimento e 9 metros de largura — segundo o site Vesseltracker — e que arvora a bandeira da Guiné Equatorial, seguia em direção à ilha de Malta a partir do porto de Damieta, no Egito, segundo o ministério.

Para se proteger das más condições climáticas, o navio havia se inscrito para entrar nas águas territoriais da Tunísia na noite de sexta-feira.

Quando estava a cerca de 7 km da costa do Golfo de Gabes, o petroleiro começou a afundar, de acordo com o ministério. A água vazou para a sala de máquinas, subindo para quase dois metros de altura.

As autoridades tunisinas evacuaram então a tripulação de sete pessoas que estava a bordo do navio em perigo, acrescentou o ministério.

De acordo com o porta-voz do tribunal, os tripulantes, consistindo de um capitão georgiano, quatro turcos e dois azerbaijanos, foram “brevemente hospitalizados para exame médico e depois acomodados em um hotel”.

Os Ministérios da Defesa, Interior, Transportes e Alfândega estão trabalhando para evitar “uma catástrofe ambiental marinha na região e limitar suas repercussões”, disse o Ministério do Meio Ambiente.

Quando o navio ainda não havia afundado, o ministério descreveu a situação como “alarmante”, mas “controlada”.

O Golfo de Gabes era tradicionalmente uma área de pesca, mas ativistas dizem que sofreu contaminação por indústrias de processamento de fosfato localizadas perto da cidade de Gabes.

O último acidente marítimo envolvendo o país ocorreu em outubro de 2018, quando o cargueiro tunisino Ulysse colidiu com a Virgínia, com sede em Chipre e ancorou a cerca de 30 km do extremo norte da Córsega, fazendo com que centenas de toneladas de combustível fossem despejadas no Mediterrâneo.

Foram necessários vários dias de manobras marítimas para desembaraçar os navios e bombear cerca de 520 metros cúbicos (18.365 pés cúbicos) de combustível de propulsão que havia escapado dos tanques.





