Medellín lança plano para proteger pombos

Os pombos são pássaros que geram discussões sobre amor e ódio. Por quê? , têm muitas estigmatizações sobre as implicações que têm na saúde de humanos e de outras espécies. Além disso, algumas pessoas afirmam que afetam estátuas, esculturas, fachadas e outros espaços públicos.

Precisamente, é isso que o prefeito de Medellín pretende “desmistificar” através do Ministério do Meio Ambiente, que trabalha em coordenação com o grupo de pesquisa Allied for the Planet, da Universidade de Antioquia, que estão promovendo uma interação “responsável e respeitosa dos pombos” plano. Essa estratégia contará os indivíduos, diagnosticará seu estado de saúde e avançará os processos de educação com a comunidade.

De fato, três parques em Medellín já estão intervindo: Aranjuez, Belén e Pedregal; mas, a idéia será ter uma maior cobertura com o plano acima mencionado. Diana Marcela Santacruz, subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal, disse:

A administração explicou que eles estão realizando um diagnóstico “eco-sanitário” de pombos em alguns setores da cidade, projetado a partir de três componentes fundamentais para dar “boa gestão a esta espécie”; com a mão do grupo de pesquisa Allied for the Planet, eles determinaram que “diagnóstico, estratégias de pesquisa e educação, juntas elas têm uma base para a gestão integral de cada parque, preservando os princípios da ecologia”.

“Através do conhecimento da etologia da espécie, suas preferências de nidificação, as características específicas de seu sistema digestivo, sua anatomia, sua dinâmica comportamental e reprodutiva, pretende-se gerar maior empatia entre as pessoas em relação aos pombos”, explicou o subsecretário Santacruz, que será o intenção do plano de condução que está sendo avançado em Medellín. Por exemplo, dias de conscientização foram realizados com crianças e adolescentes em algumas instituições educacionais, onde participaram mais de 200 alunos, professores e líderes escolares.

Desde 2007, na capital de Antioquia, foram desenvolvidas estratégias para controlar pombos, que incluem: a extração de ovos de pombos, localizados em alguns parques, e a manutenção e limpeza periódica dessas áreas, bem como a alimentação controlada de algumas dessas populações de aves. De fato, existem alguns ativismos cidadãos que ajudam a preservar essa espécie, por exemplo, o portal Centro de Medellín relata em uma crônica como em alguns parques, habitantes informais e vendedores de alguns setores da cidade compram pedaços de milho, para regá-los nas praças e essas aves têm que comer.

Essa modalidade foi proibida pela Prefeitura de Medellín em 2017, porque, naquela época, o Ministério da Saúde garantiu que não é saudável para esses animais se alimentarem de milho, pão ou farinha. Esta medida foi repudiada pelos cidadãos, principalmente por alguns comerciantes que vendem esses alimentos, para que os visitantes das praças e parques possam alimentar pombos, o que é quase uma “atração” não só em Medellín, mas em várias cidades do país.

