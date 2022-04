Cão nazareno: o vídeo do TikTok que se tornou viral nesta Páscoa

Cão nazareno

A paixão da Semana Santa não tem limites. Mesmo no TikTok, os usuários demonstraram entusiasmo por encontros com vídeos de cachorrinhos vestidos de nazarenos. Embora a ideia pareça muito simples, publicações desse tipo rapidamente se tornaram populares, adicionando milhões de visualizações.

Vários usuários do TikTok disfarçaram seus animais de estimação de nazarenos, usando hashtags de #SemanaSanta, #JuevesSanto, #Dogslover, #LiveForTheChallenge, #animal, entre outros.

Nesta ocasião, os cães Chihuahua eram os favoritos das pessoas. Em apenas três dias, o canino do usuário titandealcala obteve 2,6 milhões de visualizações. Outro dos cães nazarenos que ficou famoso foi o de hechapedacitos, que coletou 18,4 reproduções nos últimos dias.

O chichuahua do tiktoker titandealcala adicionou a música Marcha Real do Grupo Marchas Los Costaleros e, além disso, para adicionar mais atração ao vídeo, ele sentou o filhote em um aspirador de pó inteligente ao lado de uma vela movida a bateria. A combinação de todos esses elementos ajudou a tornar o vídeo viral nesta data.

Os nazarenos são membros de uma irmandade que fazem penitência durante a Semana Santa. Suas roupas são caracterizadas por bonés no pico. Seu nome veio do povo da Galiléia, onde Jesus passou a maior parte de sua vida.

Embora Jesus tenha nascido em Belém, Judeia, ele passou um breve período no Egito, e mais tarde se estabeleceu com seu pai, José e sua mãe, Maria, na cidade de Nazaré, onde viveu e trabalhou como carpinteiro até começar a pregar aos 30 anos.

É o chamado “filtro dinâmico” de fotos, semelhante ao conhecido aplicativo MyHeritage. Similaridade é a adição de qualidades realistas às fotos estáticas. Quando o filtro é aplicado, as faces são animadas, como se a imagem fosse um videoclipe.

Sendo um método simples, o filtro pode ser usado para dar vida a qualquer imagem ao nosso redor - seja pôster, capa, desenho, impressão - como se fosse um vídeo. É uma tendência no aplicativo com a hashtag #dynamicphoto. Aqui estão alguns vídeos para que você possa ver o que há de novo no filtro.

Para encontrá-lo, você pode seguir os seguintes passos:

- Abra o aplicativo

- Vá para a seção Descobrir

- Procure por “Filtro dinâmico de fotos”.

- Em seguida, o filtro dinâmico de fotos pode ser encontrado e aplicado a uma imagem tocando no filtro na guia Efeitos.

- Como alternativa, se a câmera TikTok estiver aberta, o usuário pode simplesmente tocar no ícone Efeitos e, em seguida, no ícone Filtro dinâmico de fotos na seção Tendências.

TikTok é um aplicativo que permite criar e compartilhar vídeos curtos: 3 a 15 segundos ou 30 a 60 segundos. Foi criado pela empresa chinesa ByteDance em 2016. Ele o lançou pela primeira vez na China, sob o nome de Douyin e, no ano seguinte, para o resto do mundo com o nome TikTok.

Vale lembrar que o TikTok for Business é a plataforma da gigante da internet com a qual grandes ou pequenas marcas podem criar suas estratégias de marketing com a ajuda dos processos criativos que o TikTok oferece. “Não importa quão grande ou pequeno seja o seu negócio, nem o que você faz ou vende, sua marca merece ser descoberta aqui”, é a publicidade que a rede social faz de sua alternativa de marketing online.

