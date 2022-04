Vídeo: DIM não vence em casa contra o 9 de Octubre e é igual a 1-1 pela Copa Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira, 14 de abril, o Deportivo Independiente Medellín (DIM) pôde fazer sua estreia em casa na fase de grupos da Copa Sul-Americana Conmebol 2022. O representante colombiano da “outra metade da glória” recebeu no estádio Atanasio Girardot o clube 9 de Octubre FC do Equador.

O duelo começou às 19h30, horário colombiano, e essas foram as folhas de pagamento de ambas as equipes no duelo do grupo E, onde também estão o Internacional de Porto Alegre e o Guaireña FC do Paraguai:

DIM: 4-4-2 (DT: Julio Avelino Comesaña)

Luis Vasquez; Juan Guillermo Arboleda, Juan Mosquera, Andrés Cadavid, alemão Gutierrez; Vladimir Hernandez, David Loaiza, Adrian Arregui, Jaen Pineda; Luciano Pons, Felipe Pardo.

9 DE OUTUBRO FC: 4-2-3-1 (DT: Juan Carlos Leon)

Jorge Pinos; Marcos Canga, Kevin Becerra, Manuel Erasmo Lucas, Geovanny Nazareno; José Cazares, Renny Jaramillo; Mauro Da Luz, Danny Luna, Ricardo Phillips; Newton.

Felipe Pardo tentou o gol de fora da área no minuto 3, mas mandou um chute canhoto muito alto que não representou nenhum perigo para a equipe de Guayaquil.

O gol do Poderoso foi violado novamente com um gol inicial. Desta vez, foi o minuto 5, em uma ação de set-piece cobrada por Danny Luna no poste traseiro e que o zagueiro Manuel Erasmo Lucas conseguiu se conectar sem marcas no ar para marcar o 0-1 da noite da seguinte forma:

Manuel Erasmo Lucas marcou o primeiro gol da partida em Atanasio Girardot depois de capitalizar em um stop ball center de Danny Luna/ (Cortesia: DirecTV Sports)

Medellín foi capaz de reagir ao ataque equatoriano aos 9 minutos depois de pegar um rebote de Luciano Pons em uma série de erros defensivos dos equatorianos quando se tratava de limpar uma bola na pequena área. O time da Paisa não desistiu da pressão e conseguiu igualar as ações em casa da seguinte maneira graças ao atacante Vladimir Hernandez:

O número 16 do DIM, aproveitou um rebote deixado pelo goleiro Jorge Pinos depois de salvar um chute de Luciano Pons/ (Cortesia: DirecTV Sports)

Aos 35 minutos, Felipe Pardo se machucou depois de enviar uma mão direita alta para a área de 9 de Octubre. O ex-jogador do Olympiacos pegou o adutor e imediatamente pediu a mudança à equipe técnica. Em seu lugar, o atacante Bryan Castrillón entrou um minuto depois.

