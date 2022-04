Migração busca 1.664 venezuelanos em Inírida sem terminar o registro para a Permissão de Proteção Temporária

Nas últimas horas, soube-se que o Escritório de Migração da Colômbia em Inírida (Guainía) está procurando 1.664 venezuelanos que não concluíram a fase biométrica, um pré-requisito para concluir com sucesso o processo de registro para optar pela Permissão de Proteção Temporária

De acordo com os dados da Migration Colombia, em Inírida, dos 5.864 migrantes venezuelanos que concluíram o processo de pré-registro para optar pela Permissão de Proteção Temporária (PPT), apenas 4.200 concluíram a fase biométrica.

Diante disso, as autoridades locais e de imigração convidam as 1.664 pessoas, que não fizeram a biometria, a comparecerem ao escritório localizado na Calle 15 # 7- 17 na cidade de Inírida, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h e sábados das 8h às 12h ou horário sua nomeação através da página www.migracioncolombia.gov.co.

Para lembrar: para agendar sua consulta e continuar com a fase de biometria, você deve apresentar o certificado do Registro Único de Migrantes Venezuelanos (RUMV) e o documento de identidade.

O Escritório de Migração da Colômbia em Inírida anunciou que o processo de pré-registro está sendo realizado no posto de controle de imigração, onde também estão sendo agendados turnos para a fase biométrica, que acontecerá entre 4 e 5 de junho de 2022, no âmbito de uma feira de serviços organizada por locais entidades.

O Gabinete de Migração alertou ainda que, até o momento, há, a serem entregues, 86 cartões PPT físicos para meninos e meninas com menos de sete anos, uma vez que os beneficiários não puderam ser localizados por funcionários da Migração, que vêm realizando, até agora em 2022, buscas ativas do venezuelano população em bairros urbanos e nas diferentes comunidades indígenas, e abrigos que cercam a cidade, buscando regular a população migrante.

Em 12 de abril, o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (dinamarquês) revelou os números da pesquisa Pulso Migratorio para a Colômbia para janeiro e fevereiro deste ano, segundo a qual apenas 15% dos migrantes venezuelanos estão autorizados a trabalhar no território nacional.

“15,4% dos migrantes pesquisados entre janeiro e fevereiro de 2022 relataram ter Permissão Especial para Permanecer (PEP), enquanto 84,6% não a tinham. Desses 15,4% que têm o PEP, 15,7% eram mulheres e 15,0% eram homens. Desde 2018, 41,3% dessa população tem a permissão e, desde 2019, 24,2%”, diz Dane.

Segundo dados dinamarqueses, Bogotá, com 24% da população migrante venezuelana, continua sendo a cidade que recebe mais pessoas que chegam à Colômbia pela primeira vez da Venezuela. Segue-se Norte de Santander com 14,3%, Antioquia com 9,5%, Atlántico com 8,3% e Valle del Cauca com 7,0%.

Com relação à situação de emprego dos migrantes venezuelanos, Dane afirma que 85,0% disseram ter dificuldade em conseguir trabalho remunerado.

Em relação a este último, Dane disse que, “dos migrantes consultados pelo Migration Pulse Survey entre janeiro e fevereiro de 2022, 48,3% relataram que no mês passado em seu emprego ganharam de $700,001 a $1.050.000 e 17,7% receberam de $350.001 a $700.000. Além disso, 92,1 por cento disseram que não receberam renda de horas extras no último mês”.

