Homem acusado de assassinar a filha por não tocar piano bem será processado criminalmente por feminicídio agravado

O professor de música e pai de uma menina de oito anos que morreu após ser severamente espancada pelo homem terá que responder por feminicídio agravado, segundo as autoridades, já que a menina não tocava piano bem. O crime ocorreu no último sábado, 9 de abril, no apartamento de um complexo residencial na cidade de San Cristóbal, no sudeste de Bogotá.

A Procuradoria Geral da República anunciou que foi solicitada uma nova audiência na qual ele será acusado desse crime porque a menina morreu quando seu pai foi preso por esses atos.

De acordo com as investigações do promotor, os ataques do acusado à própria filha haviam se tornado um hábito para ele toda vez que ensaiava com o instrumento musical.

“Ficou evidente a partir de todos os depoimentos que foram coletados rapidamente, junto com a Polícia Judiciária (Sijín), que houve um ciclo de violência contra a menor supostamente por parte de seu pai, professor de piano. Nessas aulas há supostos atos em que a violência foi exercida por causa de sua condição. Ele foi maltratado não só fisicamente, mas psicologicamente. (Eu disse a ela) que por ser mulher e menina ela era bruta”, explicou o diretor da seção de Bogotá do Ministério Público, José Manuel Martínez Malaver.

No dia em que o suposto filicida perpetrou as agressões que acabaram com a vida da filha, a família o repreendeu pela forma como ele a repreendeu, pois sofreu vários ferimentos e desmaiou.

“Foi no desenvolvimento daquela aula de piano que esses atos de extrema violência aconteceram. Os depoimentos dos parentes que ela pôde coletar durante o ato urgente de Sijin mostram que a violência contra a criança, por causa de sua condição de mulher”, disse Martínez.

Depois que ela ficou inconsciente, eles chamaram a polícia e por uma ambulância para atendê-la. Já na clínica de San Rafael, para onde foi levada, descobriram que ela tinha hematomas no rosto nas costas, pernas e quadris. Hemorragia no cérebro e hematomas por todo o corpo também eram evidentes.

“As decisões sobre medicina legal fazem descrições extremamente complexas dos ferimentos sofridos por esse menor”, disse o diretor da seção de Bogotá do Ministério Público.

Depois de ser capturado, o homem foi inicialmente processado por tentativa de feminicídio e recebeu uma medida de garantia, então ele permanece na prisão de La Modelo.





Um homem que abusou e assassinou um menor em Sucre é enviado para a prisão

Um juiz criminal municipal em Sucre emitiu uma medida de seguro prisional contra Jairo Eduardo Julio Monterroza, pela morte de uma menina com menos de 8 anos de idade. O homem foi acusado dos crimes de feminicídio agravado e atos sexuais violentos, que foram aceitos.

Os fatos investigados pela Procuradoria-Geral da República teriam ocorrido em 25 de janeiro, no bairro Costa Azul, no município de Santiago de Tolú (Sucre). Funcionários do CTI encontraram o corpo sem vida da menina de 8 anos no pátio da casa de 29 anos de Monterroza. O corpo da criança apresentava sinais de abuso sexual.

No Boletim emitido pelo órgão de instrução, foi possível apurar que a menor desapareceu no dia 24 de janeiro à tarde, quando foi vista pela última vez brincando na casa do réu hoje. No dia seguinte, ela foi encontrada às 8 da manhã no mesmo lugar. A captura do homem ocorreu em 8 de abril em Medellín por funcionários da Polícia Nacional.





