É assim que o pico e a placa regionais funcionarão em 17 de abril no retorno a Bogotá

Como é habitual desde o início deste ano, quando há uma ponte festiva, a renda para Bogotá é feita sob a medida do pico e da placa regional. Esta é uma restrição que foi estabelecida conjuntamente entre o Gabinete do Prefeito Distrital e o Governo de Cundinamarca para evitar congestionamentos nas estradas para entrar na capital.

Recentemente, a Prefeitura de Bogotá anunciou que esta medida entrará em vigor no domingo, 17 de março, quando a maioria dos moradores da capital retornará à cidade após as férias da Páscoa.

Assim, no domingo de Páscoa até o meio-dia todos os veículos poderão entrar na cidade, das 12h às 16h, veículos com placas terminadas em número par entrarão na capital do país. Das 16h às 20h, os carros cuja placa termina em números ímpares poderão entrar.

A partir das 20h, a passagem será novamente habilitada para todos os veículos que desejam entrar em Bogotá, independentemente do número em que a placa termina.

Vale ressaltar que, paralelamente à restrição de entrada na cidade, as autoridades locais implementarão a corrida reversível da Sétima Corrida da 245th Street e 180th Street, entre 14h30 e 20h00.

Rotas de entrada onde o pico e a placa regionais se aplicam

A restrição de tráfego por pico e placa regional será aplicada no domingo de Páscoa (17 de abril) nos nove corredores que entram na cidade. Os corredores são:

-Auto-estrada norte: do pedágio dos Andes ao portal norte do sistema TransMilenio, em direção norte-sul

-Auto-estrada sul: do limite municipal de Soacha à Avenida Boyacá, sul/norte

-Avenida Centenario (13th Street): do rio Bogotá à Avenida Ciudad de Cali (Avenida Carrera 86), na direção oeste-leste

-80th Street Avenue: da ponte Guadua ao 80º portal do sistema TransMilenio, na direção oeste-leste

-Avenida Carrera 7: da 245th Street à 183rd Street, norte/sul

-Avenida Boyacá via al Llano: do túnel argelino Durán Quintero à antiga estrada para o Llano, sentido sul/norte

-Via Suba Cota: do rio Bogotá até a rua Av. 170, direção norte/sul

-Via la Calera: do pedágio de Patios até a avenida carrera 7, sentido leste-oeste

-Via para Choachí: da estrada para Monserrate até a avenida Circunvalar, na direção leste-oeste

Exceções que não se aplicam ao pico e à placa regionais

O Gabinete do Prefeito de Bogotá lembrou que as exceções para a circulação de pico e placa de solidariedade, compartilhamento de carros e para o pessoal médico não são válidas para esta medida, que é válida para pontes de férias em renda para a capital.

Recorde-se que as penalidades por incumprimento da medida de pico e placa estão estipuladas no Código Nacional de Trânsito por infração C.14: “Trânsito por locais restritos ou às vezes proibido pela autoridade competente”. A multa é em 2022 a 468.500 pesos. Além disso, o veículo será imobilizado.

