Autoridades e pescadores procuram bebê de 11 meses que caiu no rio Meta

Uma família colombiana vive momentos de angústia desde a manhã de 14 de abril, quando se mobilizava em um barco ao longo do rio Meta e um bebê de 11 meses caiu na água e foi levado pela corrente. Ainda nesta manhã de sexta-feira, as autoridades estão avançando com uma busca pelo afluente para encontrar o menor, mas seu trabalho não teve resultados favoráveis.

Conforme relatado pela Marinha Nacional, que está realizando a busca, um casal de adultos partiu pela manhã do município de Orocué, em Casanare, em um pequeno barco do outro lado do rio que atravessa a região de llanera. No barco estavam dois adultos e seus dois filhos menores, o mais velho de três anos e um bebê de 11 meses.

O problema surgiu na altura de uma área conhecida como Tapa Ojo, onde aparentemente o barco atingiu um objeto que ainda é desconhecido, fazendo com que o barco se movesse bruscamente e jogou fora o bebê que caiu na água. Os pais também pularam no rio Meta para tentar resgatar a criança da corrente, mas seus esforços foram em vão.

Em meio ao desespero, os adultos pararam as buscas e decidiram se aproximar do Posto Avançado de Infantaria Marinha nº 42, da Marinha Nacional, onde relataram o ocorrido e uma busca foi iniciada pelas autoridades. Apesar dos esforços, os profissionais da Marinha Nacional não conseguiram encontrar a criança.

A comunidade apoiou a busca e não apenas os uniformes da Marinha avançam ao longo do rio, mas também policiais, navios da Defesa Civil e até pescadores que fazem parte da comunidade.

Embora muitos cidadãos nesta área do país estejam acostumados a se mobilizar nesses pequenos barcos, as autoridades costumam fazer pedidos de atenção para que, independentemente de sua experiência, eles sempre carreguem salva-vidas. Não está claro se a família tinha protocolos de segurança em vigor em seu barco, mas os especialistas costumam realizar campanhas educacionais para que os habitantes que costumam transportar em barcos não confiem em suas habilidades de navegação ou natação.

Infelizmente, notícias como essa ocorreram várias vezes em diferentes partes do país. Nesta semana, um menino de 5 anos caiu no rio Sinú, em meio a uma negligência de seus parentes, com quem se separava às margens do afluente. Felizmente, nesse caso, a família conseguiu salvar a criança rapidamente, impedindo que a corrente a levasse embora.

Em 17 de novembro, no rio Cauca, uma família que se deslocava em um caminhão por Puerto Valdivia caiu no rio Cauca por causa de um acidente. Nesse caso, o primeiro corpo encontrado pelas autoridades foi o de uma criança com menos de quatro anos de idade, enquanto seus pais tiveram que procurá-los por vários dias.

Em diálogo com a Rádio Blu, o comandante encarregado da Polícia Rodoviária, Major Kariño Londoño, explicou que as primeiras versões indicam que a família estava viajando de Cartagena para Valle del Cauca. No entanto, no momento, as causas do acidente são desconhecidas, embora se presuma que possa ter sido devido a um microsleep do motorista.

“Um acidente rodoviário é relatado na estrada que leva de Medellín à costa, quilômetro 90 setor 15. Aparentemente, um veículo perde o controle, cai no rio Cauca e é arrastado 100 metros mais abaixo. As causas do veículo são uma questão de investigação”, disse Londoño a ele, a mídia.

