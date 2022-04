Sem quebrar uma porta, eles roubam equipamentos eletrônicos e audiovisuais da Assembleia Atlântica

Na última quarta-feira, 13 de abril, o secretário-geral da Assembleia do Atlântico, Jorge Mario Camargo, anunciou que quatro computadores, uma impressora, um console de áudio e outros itens de escritório foram roubados, aparentemente no fim de semana, na Assembleia Departamental.

Até o momento, de acordo com informações fornecidas pela Camargo à Blu Radio, acredita-se que o equipamento roubou usando o modo de sucção, uma vez que não havia sinais de que as três portas do prédio da Assembléia tivessem sido forçadas.

A mídia local sugere que os ladrões entraram nos escritórios da Presidência da Assembleia, na área financeira e na sala de comunicações.

Além disso, de acordo com a denúncia de Camargo, as câmeras de segurança foram manipuladas para que não restasse nenhum registro.

“Eles relataram que as câmeras não estavam na posição original, então chegamos e percebemos que computadores, console e um feixe de vídeo estavam perdidos. Vamos chegar ao fundo da investigação”, explicou Camargo de acordo com o depoimento coletado pela Blu Radio.

O secretário Camargo acrescentou que as denúncias pertinentes já foram submetidas à Polícia Distrital e à Procuradoria-Geral da República para avançar nas investigações que encontram os responsáveis pelo roubo.

Por fim, disse que “esta Corporação, do Conselho de Administração e dos deputados, rejeita esses atos criminosos que só procuram dificultar o trabalho que a instituição faz para os habitantes do Atlântico”.

De acordo com a Blu Radio, a Polícia Metropolitana de Barranquilla já iniciou investigações para estabelecer como os criminosos entraram no prédio e os celulares do roubo.

Apesar de ter sido um pequeno roubo e não haver informações comprometidas, o episódio se preocupa com a proteção das instalações e suprimentos da corporação.

Durante o último fim de semana, durante operações realizadas em diferentes partes da área metropolitana de Barranquilla, no âmbito do plano “Mil atividades contra roubo de carros”, a Polícia Metropolitana de Barranquilla recuperou cinco veículos que haviam sido roubados e um veículo apreendido com re-gravado identificação.

Nessas operações, lideradas pelo grupo de patrimônio econômico, foi possível recuperar veículos de alta qualidade que haviam sido roubados sob a modalidade de roubo e cidadãos puxados.

Um veículo também foi apreendido e, durante o procedimento, as autoridades encontraram 10 portas de carros diferentes, dois capôs, uma tampa do porta-malas, 25 placas de identificação, dois pára-choques, um bloco de motor e várias peças de automóveis.

A Polícia de Barranquilla também anunciou que materializou a captura de um homem pelo crime de recepção, e que ele seria supostamente responsável pelo cuidado do local onde os veículos e autopeças foram encontrados.

De acordo com informações da Semana, essas operações registraram um total de 43 veículos e 169 motocicletas recuperadas na Área Metropolitana de Barranquilla.

