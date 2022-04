Se você não votou na revogação do mandato, é o que diz a lei, como apontou Pablo Gómez

Em 12 de abril, Pablo Gómez, chefe da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), contou ao INE sobre o baixo nível de participação registrado no Dia da Revogação de Mandato no domingo, 10 de abril, e o acusou de não informando aos quase 93 milhões de eleitores que o voto era obrigatório, conforme declarado na Constituição mexicana no artigo 36, acrescentando que o fracasso fazer isso constitui uma sanção conforme estabelecido no artigo 38.

O direito ao voto universal, livre e secreto é uma garantia fundamental para todo mexicano e, embora o texto constitucional indique que o voto também é uma obrigação para os cidadãos da República, votar não é regulado por lei, a natureza obrigatória do sufrágio e é entendido como uma “obrigação cívica”.

Tanto a Carta Magna quanto a Lei Geral de Instituições e Procedimentos Eleitorais (Legipe) falam de “dever”, mas não é um ato exigido dos mexicanos nem existe uma penalidade legalmente regulamentada por não ir ao pesquisas.

Para a revogação do mandato, os cadernos eleitorais foram constituídos por 92.823.216 cidadãos, dos quais apenas 16.502.636 pessoas, 17,7%, exerceram seu direito de voto neste exercício. Dessa forma, cerca de 82% decidiram não ir às assembleias de voto.

Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su llegada a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

De acordo com as declarações do ex-legislador Morena, cerca de 76 milhões de mexicanos não foram autorizados a cumprir sua obrigação de participar da Revogação de Mandato, embora ele tenha esclarecido que o INE realizou má divulgação, além de instalar apenas 57.000 caixas em todo o país.

Embora em primeira instância a opinião dos eleitores tenha sido positiva para o presidente Andrés Manuel López Obrador, o resultado não é vinculativo porque, de acordo com a Lei de Revogação de Mandato, era necessária uma porcentagem de participação de pelo menos 40% do registro, de modo que os partidos da oposição se qualificaram como uma falha neste exercício, que dizem ter sido promovido por Morena e pelo gabinete federal.

O artigo 7º do Legipe estabelece que votar nas eleições constitui um direito e uma obrigação exercidos de integrar órgãos do Estado eleito popularmente. Mas o artigo 447, sobre infrações cometidas por cidadãos, não inclui a omissão do voto como contravenção ou delito que mereça qualquer sanção.

Para a lei, é violação dos cidadãos fornecer documentação ou informações falsas ao Registro Federal de Eleitores ou a promoção de reclamações frívolas, ou seja, o que é promovido em relação a fatos que não são apoiados por nenhum meio de prova ou que não podem atualizar o específico pressuposto legal em que a reclamação ou reclamação é apoiada.

(Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022. (Foto: Infobae/Lalo Cano) Lalo Cano

- Para se registrar no cadastro do município, indicando a propriedade que o próprio cidadão possui, a indústria, profissão ou trabalho de que ele permanece; bem como se registrar no Registro Nacional de Cidadãos.

- Fazer parte do corpo de reserva em termos de lei.

- Votar em eleições, consultas populares e processos de revogação de mandato, nos termos especificados por lei.

O artigo 38 da Constituição Geral mencionado por Pablo Gómez estipula que os direitos ou prerrogativas dos cidadãos são suspensos devido ao não cumprimento de suas obrigações, mas estas teriam que ser determinadas por um juiz e, em qualquer caso, a maneira para a reabilitação desses direitos deve ser estabelecido.

Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México (Foto: Cuartoscuro) Francisco Guasco | EFE

- Por incumprimento, sem justa causa, de qualquer das obrigações impostas pelo artigo 36. Essa suspensão terá duração de um ano e será imposta além das demais penalidades que a lei indicar para o mesmo ato.

- Por estar sujeito a processo penal por crime que mereça punição corporal, contados a partir da data da ordem formal de prisão.

- Durante a extinção do castigo corporal.

- Por vadiagem ou embriaguez habitual, declarada nos termos que as leis impedem.

- Por ser foragido da justiça, desde a data da emissão do mandado de prisão até o prazo de prescrição para ação penal.

- Por uma sentença executória que impõe tal suspensão como penalidade.

Em 2013, a então senadora pelo Partido da Revolução Democrática (PRD), Luz María Beristain, propôs na Câmara Alta que, além de ser considerado um direito, o voto se tornasse obrigatório para todos os cidadãos e seu descumprimento seria considerado uma infração, que seria punida com uma multa econômica. No entanto, essa medida não prosperou e foi descartada.

Assim, no México, o voto é um direito e, embora seja reconhecido como uma obrigação “cívica”, não há regulamentação para sancionar os mexicanos que não participam de eleições populares votando.

CONTINUE LENDO: