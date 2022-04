Páscoa em Huaraz: pratos típicos que você não pode perder nesta cidade

Huaraz é o berço indiscutível das mais belas paisagens do Perú. Tem uma grande extensão da Cordilheira dos Andes , uma maravilha que criou várias paisagens únicas e que todo peruano deveria conhecer.

No entanto, isso não é a única coisa, já que Huaraz, capital de Áncash, é o lar de uma gastronomia extraordinária que você deve conhecer e saborear. E por que não aproveitar o feriado da Páscoa para ir ao interior do país.

É por isso que, a seguir, mostraremos quais ensopados você deve experimentar durante a sua estadia na também conhecida “Suíça peruana”.

A carne de porquinho-da-índia é uma das saudáveis e com alto valor nutricional. Seu consumo é comum na região andina do Perú e também é o principal ingrediente de muitas receitas. Portanto, se você viajar para Huaraz, não há dúvida de que deve experimentar o Picante de Cuy, pois o encontrará em mais de um restaurante.

Este prato foi criado muito antes da chegada dos espanhóis e foi chamado Haka Pichu. Diz-se que, nos tempos antigos, todos os ensopados contendo porquinho-da-índia eram servidos em horários e dias especiais.

Tem muitos nutrientes e o melhor é que é uma carne com muito baixo teor de gordura. Seus principais ingredientes são caldo de porquinho-da-índia e presa, amendoim torrado e moído, batata preta parboilizada, farinha para enfeitar e alguns outros vegetais.

Receta fácil para preparar picante de cuy de forma casera. (Foto: Captura)

2. Caldo de nozes:

O consumo deste prato é feito e consumido pela manhã. Segundo vários habitantes, consumir esse caldo os enche de energia e vitalidade para iniciar seu trabalho diário. Sua preparação é baseada na cabeça de cordeiro e grãos . Também é conhecido como “ressuscitar mortos” ou “ressuscitar mortos”.

3. Ceviche de twat:

O ceviche é um dos pratos mais emblemáticos do Perú, na verdade nasceu no país inca, que além de ter uma extensa região das montanhas, também tem uma grande área costeira.

Nesse caso, o peixe é trocado pelo bichano, também conhecido como tawri. É um feijão produzido na região andina do país. Seu valor protéico é bastante alto, é uma ótima fonte de cálcio e um alimento perfeito para combater o estresse, de acordo com Sara Abu Sabbah.

Como está preparado? É simples, imagine que você está preparando um ceviche tradicional e substitua o peixe pelo tarwi. Você pode comê-lo como prato principal ou pode servir como salada.

Ceviche de chocho. (Foto: Captura)

4. Lunca Cashki:

Um prato Huaraz básico, popular e clássico. Diz-se que nos tempos antigos, quando as pessoas participavam de uma chamada, como uma reunião ou algum evento de grande importância, recebiam esse ensopado na forma de agradecimento. Seu consumo se tornou muito popular e se tornou um dos pratos favoritos nas terras altas do Perú.

É uma sopa de trigo escorregadia, que tem como ingrediente carne que pode ser frango, cordeiro, carne e vegetais. Também tem batata Yungays, azeite e cebola chinesa dentro.

Llunca Cashki (Foto: Captura)

5. Ancashina Patasca:

A patasca é um prato tradicional. Diz-se que as primeiras patascas foram feitas durante o século XVII, quando foram criadas para neutralizar o frio sentido pelos moradores de certas áreas do Perú. No entanto, com o tempo deixou de ser consumido diariamente, no entanto, Huaraz é uma das províncias que ainda consome este prato como parte de sua vida diária.

O valor nutricional das batatas Ancashina é alto, na verdade, considera-se que em uma única porção você pode obter cerca de 300 calorias e 26,24 gramas de carboidratos. Mas lembre-se disso, o valor nutricional dependerá da quantidade de ingredientes adicionados a ele.

6. Puchero:

O guisado é o prato preferido dos ancashinos. Consiste em um caldo que contém carnes, vegetais e uma grande variedade de especiarias que se juntam para formar um sabor único. Uma solução para o inverno? Certamente o pote.

Puchero. (Foto: Captura)

