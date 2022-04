O Governo Nacional anunciou assistência social em Chocó

O Ministro do Interior, Daniel Palacios, visitou o departamento de Chocó para apresentar o saldo da assistência social que foi entregue neste território. Da mesma forma, após denúncias recebidas da liderança local, foi estabelecido um plano de trabalho conjunto entre diferentes autoridades para melhorar as operações na região, que visa reduzir o impacto criminoso dos grupos armados que assediam a população.

A visita do ministro Palacios não se relacionou apenas com o cenário da segurança, uma vez que a agenda visava entregar um novo programa 'Sacúdete' no município de Condoto, Chocó, e o estabelecimento de diversos atos para a promoção da infraestrutura, tanto na capital quanto em outras áreas do departamento. Da mesma forma, o Corpo de Bombeiros de Quibdó e a Polícia foram assistidos, como medida para expandir o pé de força.

Em relação à entrega do programa 'Sacúdete', em Condoto, o ministro destacou o investimento de 1.623 milhões de pesos para a implementação do projeto que favorecerá os habitantes desta jurisdição em suas condições de saúde e esportes, beneficiando 12.663 pessoas com um espaço multifuncional composto por banheiros públicos, vestiários, pisos e arquibancadas.

Ao mesmo tempo, foi assinado o acordo para o desenvolvimento do parque tipo 1 da estratégia 'Sacúdete' nos municípios de Curado e Cértegui, com um investimento de 2,5 bilhões de pesos, por outro lado, o Centro Administrativo Municipal de Canto de São Paulo, no valor de 3,5 bilhões de pesos, será desenvolvido.

Da mesma forma, Palacios emitiu vários cheques com um investimento de quase 2 bilhões de pesos, para a execução de dotações tecnológicas e projetos produtivos, isto, para o fortalecimento das comunidades indígenas, além de fornecer créditos perdoáveis da Icetex para os jovens da região. Além disso, foi feito um investimento de 428 milhões de pesos para fortalecer as equipes do Corpo de Bombeiros do Departamento.

Em relação a esta questão, o Ministro do Interior ordenou a transferência de quatro elementos aquáticos, para trabalhar em aspectos de segurança na região, afirmando: “Foi instruído que quatro elementos fluviais da infantaria marinha que estão localizados em Turbo, façam seu movimento para fazer sua presença no Atrato Rio aqui em Quibdó, para gerar ação ofensiva contra esses grupos criminosos que tentam espalhar o medo na cidade”.

Enquanto isso, o representante do Governo Nacional anunciou a expansão da frota da Polícia, uma vez que mais motocicletas foram entregues além daquelas que foram fornecidas após a menção da emergência social, Palacios enfatizou: “Nós entregamos 15 motocicletas adicionais para o 71 que nós já havia entregue, 12 que haviam sido entregues ao Exército Nacional. Nós entregamos, de uma maneira muito importante, uma capacidade tecnológica como ela é; uma unidade com dois drones da mais alta tecnologia, com capacidade térmica, capacidade infravermelha e capacidade noturna para poder monitorar o comportamento desses criminosos do ar”.

Por fim, houve uma situação delicada em relação ao uso de menores por organizações criminosas, uma vez que estavam sendo instrumentalizadas para a execução de ações criminosas, afirmou o ministro: “Denunciamos às estruturas criminosas que estabeleceram uma prática de instrumentalização de menores de 14 anos anos, distribuir panfletos e colaborar com atividades de extorsão porque isso é uma violação dos direitos humanos e é uma prática do Clã do Golfo e de Los Mexicanos”.

É importante notar que dias atrás, Richard Moreno, coordenador do Conselho Nacional para a Paz Afro-Colombiana (CONPA), disse que o cargo do Ministro do Interior era discriminatório e racista, uma vez que ele não reconheceu a situação real que o departamento enfrenta.

