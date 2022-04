O declínio nos casos de covid-19 continua na Colômbia em 14 de abril

Una familia protegida con tapabocas camina en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

O Ministério da Saúde informou em 14 de abril de 2022 que há 264 novos casos de covid-19 na Colômbia. Nas últimas 24 horas, 21.949 testes foram processados, dos quais 7.963 são PCR e 13.986 são antígenos.

O relatório também observou que quatro colombianos morreram da doença no último dia. Dessa forma, o país atinge um total de 139.670 mortes devido ao vírus desde o início da pandemia.

Ao agregar todos os números, a Colômbia atingiu um total de 6.086.233 infecções, das quais 3.388 são casos ativos e 5.919.385 correspondem a casos positivos que já conseguiram superar a doença.

Existem 167 conglomerados no país. Os territórios são: Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainia Guaviare, Huila, La Guajira, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés.

É assim que a vacinação está indo no país

O relatório mais recente do Ministério da Saúde também indica que às 11h59 de terça-feira, 12 de abril de 2022, um total de 81.874.940 doses da vacina contra a covid-19 já haviam sido aplicadas na Colômbia.

De acordo com o mesmo relatório, o número de colombianos com o esquema vacinal completo, ou seja, aqueles que já receberam as duas doses do biológico, atualmente é de 28.763.684 pessoas, enquanto 6.391.766 pessoas foram imunizadas com doses únicas. Da mesma forma, 10.973.215 doses de reforço foram aplicadas.

Da mesma forma, durante o último dia, um total de 84.622 vacinas foram aplicadas, das quais 22.543 foram para a segunda injeção, enquanto outras 3.232 foram de dose única.

Durante a Semana Santa, espera-se que na Colômbia 8.326.792 veículos percorram os principais corredores rodoviários do país, 2.658.493 cidadãos viajem em ônibus interdepartamentais e 1.983.950 turistas sejam transportados por via aérea. Desses milhões de pessoas, uma grande porcentagem prefere passar férias em locais com clima quente, onde o sol é mais forte e, devido ao tipo de roupa, a pele fica mais exposta.

A exposição prolongada e desprotegida aos raios solares, seja por motivos recreativos ou ocupacionais, aumenta a probabilidade de desenvolver câncer de pele e outras doenças. Pensando nisso, o Ministério da Saúde lembrou algumas medidas preventivas contra o surgimento da variabilidade climática que o país está passando.

Aqui estão algumas das recomendações dadas pela MinSalud para cuidar da pele e evitar queimaduras solares ou câncer:

- Evite a exposição direta ao sol, principalmente entre 9h e 16h, pois este é o período em que a radiação solar é mais intensa.

- Hidratar constantemente, de preferência consumir água.

- Use roupas que protejam os braços e as pernas, bem como o pescoço e as orelhas, ou seja, roupas de mangas compridas, calças compridas e chapéu de abas largas.

- Se o dia estiver muito quente e você preferir usar roupas sem mangas, aplique protetor solar suficiente nas áreas expostas e repelente se estiver em uma área com mosquitos, use guarda-chuvas e sombra oferecidos por árvores, casas ou prédios para se proteger do sol.

- Use óculos de sol que tenham filtros que bloqueiam os raios ultravioleta.

- Use protetor solar com FPS maior que 30, lembre-se de que o protetor solar é mais eficaz se você aplicá-lo meia hora antes da exposição ao sol e reaplicá-lo a cada quatro

Além dos cuidados que devem ser tomados com a pele, as autoridades lembraram que é importante garantir que você se cuide totalmente. Nesse sentido, foram emitidas recomendações para evitar a propagação da covid-19 e doenças transmitidas por mosquitos e alimentos. Além disso, cidadãos, autoridades nacionais e locais e pessoal de trânsito foram instados a tomar medidas para prevenir acidentes rodoviários.

