Como encontrar igrejas facilmente no Google Maps

O Google Maps funciona como um ótimo mecanismo de pesquisa, onde você pode simplesmente inserir o nome do que deseja localizar para que o sistema inclua uma lista de opções no mapa. Assim, para encontrar igrejas, basta acessar o Maps, do seu navegador ou celular, e digitar “igrejas” no espaço com uma lupa que aparece na margem superior.

Isso mostrará uma série de alternativas com seus respectivos locais no mapa. Uma lista detalhada com nome, endereço, instruções para chegar lá e telefone também será incluída abaixo. Ao mesmo tempo, oferece a opção de compartilhar essas informações com outros usuários, algo que pode ser útil se você estiver organizando uma reunião em grupo.

Como em outros tipos de pesquisas, aqui é possível fazê-lo usando alguns dos filtros disponíveis na plataforma, como proximidade, espaços abertos ao solicitar informações e os sites mais bem avaliados pelos usuários. Na seção de classificação, você poderá ler as opiniões das pessoas que inseriram seus comentários.

Ao inserir cada uma das opções listadas, é possível visualizar fotos, comentários e avaliações dos usuários, como é o caso de outras buscas realizadas no Maps. Em alguns casos, o link para o site também está incluído.

Se puede filtrar la búsqueda por cercanía y la calificación de usuarios

Também pode ser muito útil visualizar a frente da igreja e a área onde a vista da rua será usada. Para fazer isso, você deve pressionar o ícone de uma pessoa amarela visível na margem inferior direita e arrastá-lo para a área que deseja visualizar.

Desde el navegador se puede activar la opción Street View en Google Maps

Realidade aumentada

Se você estiver visitando a área com seu celular, também poderá usar a realidade aumentada. É uma ferramenta que fornece indicações de quando o celular é captado e apontado para o local onde o usuário está. Assim, você poderá ver setas que indicam para onde virar ou sinais que detalham a que distância fica a rua para a qual a pessoa está indo.

Para ativar essa opção, você tem que entrar no Google Maps pelo celular, procurar o destino desejado, que neste caso seria uma igreja próxima; em seguida, pressionar, na parte superior, o ícone da pessoa caminhando para indicar que você está procurando instruções para ir a pé. Em seguida, você deve ativar a “Visualização ao vivo” ao lado da opção “Iniciar”. O sistema abrirá a câmera, lerá o ambiente e fornecerá as instruções correspondentes.

A ideia é que essa ferramenta ajude o usuário a se localizar melhor no ambiente, mas não é recomendável usá-la enquanto caminha. É por isso que você precisa segurar o telefone onde está, olhar as instruções e, uma vez orientado, guarde o telefone e siga em frente. É uma função que pode ajudar muito na orientação, principalmente para quem tem dificuldade em saber bem por onde caminhar ou qual rota seguir.

Histórico de localização

Puede ser útil ver las ruta visitadas en el último tiempo

Outra ferramenta muito útil para visitar a mesma igreja que você frequentou anteriormente ou qualquer outro lugar próximo é verificar o histórico de localização no Maps. Se ativado, os locais para os quais o usuário viajou nos últimos dias serão exibidos. Para acessar essa opção, clique na foto do perfil no canto superior direito e opte pela alternativa que diz “suas rotas”.

CONTINUE LENDO: