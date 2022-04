Alerta laranja declarado para ondas e ventos fortes na região do Caribe

La isla caribeña de San Andrés apunta a ser el "Destino de playa líder en el mundo". EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

O Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) declarou o alerta laranja na região do Caribe aos últimos relatórios de ventos fortes, ondas, chuvas e possíveis tempestades. A previsão da entidade indicou que a situação durará os próximos três dias, especialmente no sul de Bolívar, Sucre, Córdoba e Urabá.

A Ideam convocou pequenos navios a consultarem as capitanias do porto antes de navegar para evitar acidentes. De fato, o meteorologista do ensino médio Daniel Useche explicou à Blu Radio que as condições do vento estão “acima do normal”, mesmo para esta época do ano.

A entidade disse que ventos entre 37 e 55 km/h são esperados nos dias sagrados. “Um alerta laranja é mantido no centro do Caribe devido a ondas violentas e ondas com valores acima do normal. Espera-se que essa situação continue até o final da semana”, concluiu Useche.

O Ideam também mencionou que disponibiliza o Sistema Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (SNPAD) e o Sistema Ambiental Nacional (SINA), que emitirá o relatório técnico diário sobre alertas ambientais de origem hidrometeorológica para que os cidadãos possam tomar as devidas preocupações.

O instituto também pediu a prevenção por parte dos turistas que aproveitarão a Semana Santa para viajar para as praias dos departamentos de Atlántico, Magdalena e Bolívar, pois os incidentes podem ocorrer devido a ondas altas.

Estação chuvosa

Deve-se lembrar que a diretora da Ideam, Yolanda González, já havia avisado que a Semana Principal teria fortes chuvas em grande parte do país. O funcionário lembrou ainda que para abril, maio e junho na Colômbia são esperados aumentos de chuvas entre 20% e 30% devido à primeira estação chuvosa do ano e à evolução do fenômeno La Niña no país.

“Vamos ter uma grande incursão de umidade e precipitação em grande parte do país. (...) Teremos chuvas significativas em departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca e Boyacá”, explicou o diretor da Ideam no Noticentro1 CM&.

Segundo o Ideam, durante o quarto mês deste ano, a precipitação é esperada acima de 20%, especialmente no centro-oeste da região do Caribe, no centro da região andina e no sopé das planícies de Orinoquia.

No caso da região do Caribe, o instituto previu chuvas superiores a 20% em La Guajira, Atlántico, Bolívar, sul de Sucre e Córdoba, enquanto no resto da região, são esperadas chuvas típicas da estação. Enquanto isso, em San Andrés e Providencia, as chuvas são esperadas entre 20 e 30% acima das médias históricas registradas.

As regiões andina e Orinoquia também registrarão chuvas acima de 20% e 30% da previsão normal. Segundo o Ideam, no caso do primeiro, o aumento das chuvas é esperado no Norte de Santander, nas terras altas de Cundiboyacense e norte da Huila, enquanto, em Orinoquia, o aumento será nas planícies do Piemonte de Meta e a oeste desse departamento.

Quanto à Amazônia, o instituto informou que, por enquanto, a precipitação deve estar próxima das médias históricas, ou seja, que não aumentará.

