A Colômbia terminará a Páscoa na chuva, de acordo com o Ideam

Para o restante da Páscoa, são esperadas condições de nuvens e chuvas em todo o país, de acordo com o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam). De acordo com a entidade, até 17 de abril, as chuvas são esperadas especialmente na região do Pacífico, sul da região do Caribe, e centro, norte e oeste dos Andes.

De acordo com o Instituto, é provável que, durante o restante desta semana, as chuvas aumentem progressivamente no país, particularmente no sábado 16 e domingo 17 de abril.

No caso do arquipélago de San Andrés e Providencia, o funcionário indicou que, durante o restante da Páscoa, está previsto tempo seco, embora o Ideam não descarte chuvas de curto prazo durante o fim de semana.

Deve-se lembrar que no Mar do Caribe colombiano o alerta laranja é mantido devido a ventos fortes e ondas altas, especialmente em alto mar. Diante do aviso, o Ideam recomendou que tanto as autoridades quanto os viajantes e moradores da região se mantenham a par das informações que emitem da entidade, a fim de evitar qualquer emergência.

Contra a previsão para a região andina, o Instituto anunciou que haverá chuvas de intensidade variável nas tardes, noites e madrugadas, especialmente nos departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío e Tolima.

Para a savana de Bogotá, as chuvas leves são estimadas durante as quintas-feiras e sextas-feiras sagradas. As chuvas mais persistentes ocorrerão no oeste e norte da cidade, entre a tarde e a noite desses dias. Além disso, de acordo com a Cadena, a atividade de eletricidade é esperada na capital do país.

O chefe de Previsões do Ideam também anunciou que, para o restante da Semana Santa, na região de Orinoquia e Amazônia, também estão previstas condições de chuva. No caso de Orinoquía, segundo o responsável, são esperadas chuvas de intensidade variável, com probabilidade de trovoada a partir desta Sexta-Feira Santa, em algumas áreas dos departamentos de Meta, Arauca, Casanare e oeste de Vichada.

“Para a Amazônia, as chuvas de intensidade variável continuarão na quarta e na sexta-feira santa em áreas do piemonte amazônico e setores de Caquetá, Putumayo”, explicou Cadena, acrescentando que as chuvas naquela região tenderão a diminuir no fim de semana.

Em relação à região do Pacífico, o Instituto informou que chuvas abundantes estão previstas nos próximos dias acompanhadas de tempestades durante as tardes, noites e madrugadas, especialmente nas áreas de Chocó, sul do Valle del Cauca, oeste de Cauca e noroeste de Nariño.

Imagen de archivo. Por cuenta de la primera temporada de lluvias que a traviesa Colombia en este 2022, en lo que va del mes de abril ya se han registrado 50 cierres totales en las vías colombianas, según el Invías. Foto: Invías

Durante a Semana da Páscoa, o Instituto Nacional de Estradas (Invias) informou à Rádio RCN que, até agora este ano, houve 225 fechamentos totais e 247 fechamentos parciais nos corredores rodoviários do país até agora este ano, dos quais 50 fechamentos totais e 51 fechamentos parciais ocorreram durante o mês de abril.

Como Invias informou à estação de rádio, com um corte em 12 de abril, os fechamentos relatados nas estradas colombianas são:

- Passagem restrita (por horário) no corredor rodoviário Los Curos-Málaga (Santander).

- Passagem para uma faixa no quilômetro 54 da estrada Orrapihuasi-Depressão El Vergel (Caquetá).

- Passagem para uma faixa na estrada Dos y Medio-Otanche (Boyacá).

- Passagem restrita na estrada Belén Sácama e na estrada Otanche-Chiquinquirá (Boyacá).

- Passagem para uma faixa nas estradas Santa Cecilia-Mumbu e Apia-La Virginia (Risaralda).

- Passagem restrita nas estradas Balsillas-Santo Domingo e La Plata - Valência, na estrada Altamira - Gabinete, Puerto Nolasco - Nataga, em Paicol - Tesalia - Teruel (Huila).

- Fechamento parcial na estrada Pipiral-Villavicencio (Meta).

- Passagem restrita nas estradas La Lejía-Saravena e Ocaña-Sardinata (Norte de Santander).

- Passagem para uma única faixa na estrada La Vega-San Sebastián (Cauca).

- Passagem restrita a uma única faixa na estrada Túquerres - Samaniego, na estrada Pasto - Higuerones, na estrada Pasto - La Piscicultura, Junín - pedregal (Nariño).

- Passagem restrita a uma faixa na estrada Honda - Villeta afetada por um deslizamento de terra entretanto em Tolima, na estrada Fresno - Mariquita (Cundinamarca).

Dada a primeira estação chuvosa do país, e levando em consideração as viagens que ocorrerão durante a Semana Santa nas estradas colombianas, a Invias recomendou que os usuários verificassem as condições de seus veículos antes de viajar e sempre respeitassem os sinais e medidas de trânsito.

