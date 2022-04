12 anos após o ataque a Salvador Cabañas, há um novo capítulo no caso

A prisão de Francisco José N, vulgo el Contador, por elementos da Procuradoria-Geral da República, fez o caso de Salvador Cabañas acrescenta mais um capítulo. O detido está diretamente relacionado ao ataque que o ex-futebolista do Aguilas de América sofreu em 2010, quando foi baleado na cabeça por arma de fogo.

Com o principal responsável pelos eventos na prisão, José Jorge Balderas Garza ou simplesmente o JJ está cumprindo um Sentença de 20 anos no sistema penitenciária mexicana depois de agredir quase fatalmente o ex-atacante e estrela da seleção paraguaia. O Contador é acusado (entre outros crimes como o tráfico de drogas) de ser cúmplice de Balderas Garza nos acontecimentos ocorridos no Bar Bar há mais de uma década.

Na madrugada de 25 de janeiro de 2010, uma assustadora foi revelada para o futebol nacional e internacional. Salvador Cabañas, na época uma das figuras da América na Liga MX e no Paraguai na América do Sul, levou um tiro na cabeça. O evento chocou o país por causa da gravidade dos eventos.

Depois das 5:00 da manhã e depois de ter uma discussão com JJ nos banheiros do estabelecimento Bar Bar, o empresário sacou uma arma de fogo e disparou contra o então jogador de futebol. Funcionários locais notificaram as autoridades e Chava foi levado às pressas da sala de emergência para um hospital no sul da Cidade do México.

Nas primeiras horas, o diagnóstico permaneceu reservado, mas com o passar dos dias, foi revelado que o estado de saúde de Cabañas era delicado, mas estável. Ao mesmo tempo, com o quadro cada vez mais claro sobre sua sobrevivência, os médicos ainda não sabiam quais seriam as consequências.

Após um longo processo de recuperação, além do milagre de sobreviver a um tiro na cabeça, Cabañas foi confirmado como não tendo tido consequências particularmente graves em sua saúde. Mais de uma década após o ataque, Chava tem habilidades físicas e mentais quase normais.

Em uma entrevista com Infobae há cerca de dois anos, o ex-futebolista dá crédito pelo que experimentou ao Jesus Cristo, de quem é um crente fiel. Ele afirma que durante a semana em que esteve em coma, pôde visitar o céu, mas que voltou à Terra para continuar sua vida e ajudar mais pessoas.

“Eu estava andando entre as nuvens. Lembro-me de ir a um jardim e andar por aí. Na última parte, encontrei Jesus Cristo. Ele tocou minha testa com um dos dedos onde fui baleado. Ele abaixou a mão para tocar meu ombro esquerdo e me disse: 'Você tem um longo caminho para estar aqui. Retorne à Terra para ajudar os mais necessitados por causa do poder que eu lhe concederei.” Ele me deu outra chance e percebeu que não era a minha hora. Depois de passar uma semana em coma, acordei no hospital são e salvo”, narrou para essa mídia.

Nas últimas declarações públicas conhecidas por Chava, Chava reiterou que não tinha nenhum tipo de sentimento negativo em relação ao agressor ou cúmplice. Quando sua carreira no futebol estava no ponto mais alto em termos de nível, ele foi abrupta e definitivamente interrompido pelo que aconteceu no Bar Bar.

“Por dentro, sou muito bom, estou em paz, eles me deram outra chance. Nunca me arrependi de nada porque estou sempre apoiando as pessoas que elas precisam, para chegar à frente, e permanecer vivo é o que importa para mim”, disse.

