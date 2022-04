Sete anos após a primeira temporada, o 'Junior' se encontrou novamente em 'MasterChef Celebrity'

Os telespectadores de 'MasterChef Celebrity' viram na última segunda-feira o retorno dos comediantes na cozinha mais famosa do mundo. Figuras como Piter Albeiro, Freddy Beltrán, Hassam e Juanda Caribe tiraram o pó de seus talentos culinários e prepararam seus melhores pratos com atum junto com Pamela Ospina e Chicho Arias, que estão competindo nesta temporada.

No entanto, na noite de terça-feira as celebridades não reapareceram no programa, mas o espaço foi aberto para as crianças que participaram da primeira e única temporada da edição 'Junior' e cuja transmissão foi em 2015, deixando Yulitza Sarmiento como o vencedor que, de fato, fez parte desta reunião.

Junto com ela, chegaram mais seis jovens, incluindo Rodrigo Perdomo, que atualmente é um renomado influenciador gastronômico; María José Roldán, a 'estrela dos alfajores' de sete anos atrás. Na verdade, ele montou recentemente um empreendimento dedicado à produção e venda dessas sobremesas.

Matías Ramírez, Daniel Gómez (outra sobremesa 'dura') e Valeria Valencia foram outros ex-participantes que vestiram o avental branco novamente, com a missão de mostrar que mantiveram suas habilidades como cozinheiros intactas.

Todos se lembraram de sua estadia na cozinha em 2015, mesmo quando se tratava de fazer o desafio da 'caixa misteriosa', que continha iogurte grego: todos tinham que fazer uma preparação com essa comida. Eles não cozinhavam sozinhos; pelo contrário, os chefs os dividiram em dois grupos de quatro, dos quais dois tiveram que fazer pratos doces e outros dois - preparações com sal.

Todos tinham o objetivo de preparar pratos para 11 pessoas, então a pressão foi sentida ao longo dos 60 minutos que tiveram. No meio do desafio, os especialistas fizeram uma ronda pelas cozinhas, mostrando que, como esperavam, as sobremesas foram cuidadas por María José e Daniel, enquanto Rodrigo era um dos líderes de um dos esquadrões.

No final do desafio, todos aplaudiram, não só pela convicção de que haviam feito bons preparativos, mas porque se conheceram muitos anos depois. Mais tarde, os chefs anunciaram que os comensais seriam eles mesmos e também os júris, todos reunidos em um banquete.

Até Christopher Carpentier, que é um dos menos testados nas avaliações, comeu da grande maioria dos pratos entregues pelos jovens. E o feedback não demorou a chegar: Jorge Rausch perguntou sobre a forma como eles usavam iogurte, ao que Rodrigo respondeu que um curry que eles haviam feito continha esse laticínio.

Daniel 'arrancou o espinho' na última temporada e preparou uma espuma feita com creme de chantilly. Os patacones Yulitza foram bem recebidos por Chris, e Nicolás de Zubiria não poupou elogios a Majo por seus alfajores. Jorge Rausch concordou com seu veredicto, mas, apesar da degustação do grupo, eles tiveram que escolher um grupo vencedor.

Finalmente, tanto os juízes quanto os competidores determinaram que havia um “empate técnico”; mesmo, o chef bogotano afirmou que “a gastronomia venceu” sabendo que todos mantêm suas habilidades culinárias. Agora, os espectadores fiéis do programa se reunirão nesta quarta-feira na cozinha mais famosa do mundo para mostrar tudo o que aprenderam nas temporadas do reality show.

