Pedro Castillo garante que o trabalho livre de corrupção impulsionará o desenvolvimento do país

Pedro Castillo participou da cerimônia de início das operações da Nova Refinaria Talara (NRT) no distrito de Pariñas, província de Talara, Piura. Do norte do país, o chefe de Estado deu uma mensagem sobre a importância de trabalharmos juntos para sair da crise que o Perú enfrenta.

Ele também afirmou que o trabalho honesto, livre de corrupção e com a força da população, permitirá promover o desenvolvimento do Perú, apesar dos tempos difíceis vividos pela pandemia e pelo contexto internacional.

“Esta é uma amostra para o Perú e para o mundo de que o país está jogando limpo, com pessoas como você que dizem que estão presentes quando o país precisa delas, isso é importante e estamos aqui para reconhecer seu trabalho”, disse o chefe de Estado, destacando o trabalho realizado na Refinaria Talara.

“Apesar dos momentos de crise que o Perú está passando devido à pandemia, à situação econômica e à questão conflituosa que temos em nível internacional, é vocês, os jovens trabalhadores, aqui estão vocês para colocar o peito pelo país. Sem você, o Perú não anda”, acrescentou o presidente Castillo, dirigindo-se aos trabalhadores.

Além de seu discurso, o presidente Castillo Terrones também garantiu que esse momento marca um precedente importante para a economia do país.

“O início do teste do início gradual e progressivo da nova Refinaria Talara é um passo fundamental para o Perú, porque é um dos projetos de infraestrutura mais importantes que nos permitirá produzir combustíveis com altos padrões ambientais para o benefício de todos”, ele disse.

“Nesse sentido, todo o esforço para expandir a capacidade de processamento e distribuição de combustível é sempre a favor da economia dos peruanos, especialmente os mais vulneráveis”, acrescentou.

Por sua vez, Humberto Campodónico, presidente da Petroperú, disse que este é um evento histórico, uma vez que a indústria petrolífera no norte é relançada e que isso permitirá gerar sinergia com todos os intermediários do setor de hidrocarbonetos.

“Essa nova usina aumenta a capacidade de refino de combustível da Talara de 65 mil para 95 mil barris por dia de petróleo e é financiada pela própria renda da empresa e não usa fundos do Tesouro”, disse.

Sobre os preços dos combustíveis, Campodónico especificou horas antes do início da cerimônia, que a Refinaria Talara permitirá margens de lucro por barril entre US $9 e US $11, quase o triplo do que foi gerado anteriormente.

“Por ter essa capacidade, nossos preços serão mais competitivos e teremos esses preços no mercado, o que será uma referência para todos os outros, incluindo La Pampilla e outras empresas importadoras de combustível. Sabemos disso como valor da planta, que vai diminuir”, disse o funcionário.

MAIS SOBRE A REFINARIA TALARA

O Ministério da Energia e Minas (Minem), disse que o NRT tem a nova tecnologia chamada flexicoking , que converterá insumos de baixo valor econômico em produtos de alto valor, como gasolina e diesel da melhor qualidade possível e amigáveis ao meio ambiente.

Nueva Refinería de Talara | Foto: Ministerio de Energía y Minas

Além disso, tem uma capacidade de processamento quase 50% maior do que a planta anterior, já que pode processar 95 mil barris de óleo por dia.

Os técnicos da Minem explicaram que a NRT preservará e melhorará a qualidade do ar produzindo combustíveis com menos de 50 partes por milhão (ppm) de enxofre e, após um ano de operação, combustíveis Euro VI, com menos de 10 ppm de enxofre, o mais alto padrão de qualidade de combustível atualmente no mundo. (Com informações adicionais da Andina).

