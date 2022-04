Ministério Público acusa ex-prefeito de Manaure, La Guajira, por irregularidades no registro e posse

Por supostas irregularidades no registro e posse de Juan José Robles Julio como prefeito do município de Manaure, departamento de La Guajira, para o período de 2020 a 2023, a Procuradoria Geral da República apresentou queixa contra o ex-presidente desta cidade caribenha colombiana.

O Ministério Público está investigando se o ex-prefeito incorreu em motivos de incapacidade devido a ocupar o cargo de primeira autoridade do município, apesar de ter uma suposta relação no segundo grau de consanguinidade, ou seja, se ele é irmão de Carlos Arturo Robles Julio, que serviu entre 2018 e 2021 como reitor da Universidade de La Guajira dentro de 12 meses antes de sua eleição.

Devido a esses fatos, o Tribunal Administrativo departamental apresentou uma sentença em 15 de janeiro de 2021, que foi confirmada pelo Conselho de Estado, na qual o ato de eleição de Robles Julio como prefeito de Manaure foi declarado nulo e sem efeito, e ordenou o cancelamento da credencial concedida pela contagem comissão creditada como tal.

O órgão fiscalizador indica que o ex-presidente violou o parágrafo 4 do artigo 37 da Lei 617 de 2000, que estabelece que, “Ele não pode ser registrado como candidato, nem eleito, nem nomeado prefeito municipal ou distrital: (...) 4. Qualquer pessoa que tenha laços (...) de parentesco até o segundo grau de consanguinidade, com funcionários que dentro de doze (12) meses antes da eleição exerceram autoridade administrativa (...) no respectivo município (...)”.

Da mesma forma, o Ministério Público indicou que, nesta fase do processo, a possível culpa do ex-presidente foi provisoriamente classificada como muito grave, cometida como culpa muito grave, pela violação manifesta de regras obrigatórias.

Por sua vez, o Gabinete do Procurador de La Guajira indicou que, após a fase de investigação, o arquivo será enviado ao escritório designado, a fim de avançar o julgamento disciplinar do ex-prefeito, antes do qual os sujeitos do processo podem apresentar isenções de responsabilidade, versão gratuita e fornecer e solicitar evidências e suas súplicas, se eles acreditam que é pertinente.

Juan José Robles Julio, ex-prefeito eleito de Manaure, recebeu em fevereiro de 2021 três pedidos de invalidez eleitoral dos advogados Carlos Andrés Urbina Morales, Emiliano Arrieta Monterroza e Carlos Mario Isaza Serrano.

O Tribunal Administrativo de La Guajira cancelou sua credencial que o credenciou como prefeito do município de Manaure naquela ocasião. A decisão do tribunal foi em primeira instância, o que significa que Robles Julio tem a opção de interpor recurso para recorrer da decisão.

Os argumentos apresentados pelos três advogados, segundo informações do jornal El Espectador, foram de que Robles foi “incapaz de concorrer ao gabinete do prefeito de Manaure, porque seu irmão Carlos Robles Julio, é o atual reitor da Universidade de La Guajira, e ele exerce de acordo com seus critérios de autoridade civil e administrativa na celebração de contratos de alma mater”.

