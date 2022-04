Depois de quase dois anos separados, Arturo Peniche e sua esposa estão em uma jornada de reconciliação

Foi em 2020 que Arturo Peniche causou alvoroço entre o público ao revelar que havia se separado de sua esposa Gabriela Ortiz após um casamento de quase 40 anos. O ator fez o anúncio surpresa durante a entrevista que deu à jornalista Mara Patricia Castañeda para seu canal En casa de Mara e imediatamente chocou seu público, que considerou seu casamento um exemplo de união no entretenimento mexicano.

Então, o ator de novelas como Maria Mercedes explicou que de repente se sentiu desvalorizado em seu casamento e que “não entendia mais” com a mãe de seus dois filhos, então decidiu deixar a casa da família, embora não tenha levantado a possibilidade de divórcio, deixando em aberto o possibilidade de reconciliação.

“Espero que essa separação seja temporária com a Gaby, estamos ajustando as coisas, ela está em casa e eu estou na minha (...) Eu amo, eu amo muito minha esposa, eu simplesmente não conseguia me ajustar a certas necessidades que ela tem e ela não sabia como se ajustar a certas necessidades que eu tenho e estamos falando”, ele disse pouco depois para o programa Venda o sol.

Tras casi dos años de separación, los esposos se han embarcado en un viaje, según el hijo de ambos (Foto: Archivo)

Por um ano e sete meses, o ator teve várias abordagens com sua esposa, sem um retorno formal com a mulher que ele se casou com a idade de 20.

Em abril de 2021, Peniche garantiu que não estava reconquistando a esposa, mas cultivando o amor que buscavam há quase quatro décadas. “Eu vou te dizer uma coisa, alguém disse que eu estou reconquistando minha esposa, eu quero te dizer que você não tem que reconquistar nada, você tem que cuidar disso, você tem que apaziguar, você tem que amar e as mudanças que ocorreram no meu casamento têm sido bastante importantes, onde tanto ela e eu estou amadurecendo”, declarou ela à TVNotas.

O pai do motorista e ator Brandon Peniche disse então que para ele a separação é uma etapa importante em sua vida pela qual a maioria dos casais tem que passar, especialmente se eles estão juntos há muito tempo. Além do carinho e amor que sente por sua esposa, o ator de La indomable confessou que sua família teve que fazer muito e a quantidade de experiências que tiveram juntos.

Arturo y Gaby se unieron en matrimonio cuando tenían 20 años (Foto: Archivo)

“Acho que todos os casamentos na vida têm reajustes e bem, foi a minha vez também. Tantos anos de casamento, 39 anos de casamento, com dois filhos, três netos, que nos deram a continuidade do ser e a felicidade de ser, então por que não aproveitar isso e seguir em frente”, explicou então.

Agora, um ano e sete meses após a separação, foi Brandon Peniche, filho do ator veterano, que compareceu como convidado no programa Hoy, onde descobriu que seus pais estão tão comprometidos com o reencontro que embarcaram em uma jornada de reconciliação.

“Neste momento eles estão viajando, estão bem, estão lá”, disse. Brandon, que até alguns meses atrás fazia parte das fileiras da TV Azteca para anunciar mais tarde seu retorno à Televisa, compartilhou que a separação de seus pais os ajudou a amadurecer individualmente e como casal.

Arturo Peniche y su hijo Brandon, quien dijo amar ver a sus padres juntos o por separado (IG: arturopenicheof)

“Acho que isso os fortaleceu mais como seres humanos, acho que os fez amadurecer muito e acho que ficar sozinho e poder pensar em tudo por um tempo, tempos difíceis vieram para todos e acho que isso também afetou muito. Hoje, vê-los juntos ou separados me dá alegria”, disse ele em relação à crise de saúde do COVID-19, no auge da qual no México, em meados de 2020, Arturo Peniche e Gaby Ortiz se separaram.

