Deltacron e XE mostram como o coronavírus se reinventa permanentemente

Os vírus mudam o tempo todo, muitas vezes de maneiras que realmente prejudicam suas chances de sobrevivência. Mas, de tempos em tempos, essas mutações podem funcionar a favor do vírus. O vírus é imprevisível e tem mostrado isso nesses anos de pandemia.

Muitos especialistas estão se perguntando qual será o futuro da pandemia do coronavírus. Poderia haver uma variante que nos levará de volta ao que experimentamos em 2020 ? Essa é a grande pergunta que os cientistas estão tentando responder.

“À medida que o vírus se reproduz, há erros ao reproduzir seu código. A maioria desses erros resulta em um vírus que não é competente ou simplesmente desaparece”, disse o Dr. Mike Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Muchos expertos se preguntan cuál será el futuro de la pandemia de coronavirus y piden que continúen los testeos

Em março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) verificou a existência de uma nova variante que combina Delta e Ómicron e se chama Deltacron. “Estamos cientes dessa recombinação. É uma combinação de Delta AY.4 e Ómicron BA.1. Foi detectado na França, Holanda e Dinamarca, mas em níveis muito baixos”, relatou a Dra. Maria Van Kerkhove, epidemiologista líder, em uma coletiva de imprensa em Genebra. No entanto, o especialista esclareceu que, por enquanto, “nenhuma mudança na epidemiologia ou gravidade” foi detectada. “Mas há muitos estudos acontecendo”, disse. Na literatura científica, essa nova variante já foi apelidada de 'deltacron', conforme declarado em um artigo publicado no The British Medical Journal, embora por enquanto seja reconhecido como XD.

Além desta nova variante, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressou sua preocupação de que “vários países estejam reduzindo drasticamente os testes de diagnóstico” para COVID-19.

“Isso inibe nossa capacidade de ver onde o vírus está, como ele está se espalhando e evoluindo. Os testes continuam sendo uma ferramenta vital na nossa luta contra a pandemia, como parte de uma estratégia abrangente”, disse o responsável. E a esse respeito, ele alertou que “muitos países da Ásia e do Pacífico estão enfrentando um aumento de casos e mortes por COVID-19”. “O vírus continua evoluindo, e continuamos enfrentando grandes obstáculos na distribuição de vacinas, testes e tratamentos onde quer que sejam necessários”, disse.

Un estudio afirma que XE es un 10% más transmisible que la variante BA.2, que ya contaba con un 75% de poder de infección respecto a la Ómicron original

De acordo com o Dr. Fernando González Candelas, da Unidade de Infecção Articular e Saúde Pública da Fundação para a Promoção da Saúde e Pesquisa Biomédica da Comunidade Valenciana (Fisabio) e da Universidade de Valência, a OMS reconhece apenas a variante recombinante XD como uma variante sob vigilância [VUM, Variante sob monitoramento]. “A variante XD é, com efeito, uma variante com parte do Delta e parte do Ómicron. Especificamente, a proteína S (spike) é do tipo Ómicron (BA.1) e o restante do genoma corresponde ao Delta”, disse o especialista.

Ele continua explicando que existe “outra variante recombinante, correspondente à linhagem XE, que foi detectada no Reino Unido e em outros países e parece estar associada a uma transmissibilidade ligeiramente maior do que os genomas que se combinam nele, ambos Ómicron, mas uma parte é BA.1 e o outro é BA.2. No momento, a OMS não a considera uma variante que precisa de vigilância, embora seja para a Saúde Pública da Inglaterra devido ao aumento da transmissibilidade detectada naquele país”. Especialistas pedem calma e afirmam que é mais um mecanismo do vírus. “Isso não deve nos assustar. Isso vem acontecendo durante toda a pandemia e continuará acontecendo.

“Essa é a dinâmica viral e o resultado de sua capacidade de replicação, que o faz bilhões de vezes e ajuda o vírus a mudar sua característica genética e encontrar maneiras de sobreviver em um ambiente hostil”. Foi assim que o infectologista e membro da Comissão de Vacinas da Sociedade Argentina de Infectologia (Sadi) Francisco Nacinovich (75.823) começou a explicar à Infobae o motivo do surgimento da nova subvariante. Ele continuou: “Às vezes, essas mudanças o tornam (o vírus) mais eficiente em continuar a se multiplicar, espalhar e causar danos, e outras vezes essas mudanças, que os tornam aleatoriamente, permitem apenas algumas dessas características. Talvez eles tornem muito eficiente a disseminação, mas com menos impacto na saúde ou o contrário.”

Según la agencia sanitaria de Naciones Unidas, hoy hay un predominio global de la variante Ómicron del coronavirus

Um relatório oficial publicado em 29 de março pela OMS diz que a variante XE havia sido detectada pela primeira vez no Reino Unido em 19 de janeiro pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido. O estudo afirma que o XE é 10% mais transmissível do que a variante BA.2, que já tinha 75% de poder de infecção em comparação com o Omicron original, portanto, em poucas semanas, ele deve se tornar a subvariante predominante. Curiosamente, e de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, os epidemiologistas que trabalham para as autoridades de saúde dos EUA não estão monitorando o XE, que ainda não foi descrito como uma 'variante de interesse' ou 'variante preocupante'. No entanto, a OMS também especifica que o monitoramento de possíveis novas mutações continuará enquanto for necessário.

Questões sobre quanto tempo ou com que frequência o SARS-CoV-2 poderia seguir sua replicação já haviam sido levantadas com o surgimento da subvariante BA.2, que, embora gerasse casos leves da doença, sua taxa de transmissão causou surtos quase em todo o mundo.

Especialistas em virologia e genômica não acreditam que o XE recombinante seja mais grave ou resistente às vacinas do que outros tipos de Omicron. O professor François Balloux, geneticista da University College London, disse que a variante provavelmente seguirá um caminho semelhante ao da linhagem Delta AY.4.2, há muito esquecida, que despertou temores na Grã-Bretanha, mas não conseguiu decolar em outro lugar. Em suas redes sociais, o professor Balloux disse: “O XE não é uma variante preocupante”.

As vacinas forneceram uma boa proteção contra doenças graves e morte devido às variantes anteriores, mas os especialistas destacam que uma terceira dose da vacina é conhecida por ser necessária para fornecer o mesmo nível de proteção contra a Omicron.

Los expertos advierten que cuando los niveles de transmisión del virus son altos y hay más posibilidad de que una persona se contagie al mismo tiempo con dos variantes

Nascimento de uma subvariante

Especialistas alertam que quando os níveis de transmissão do vírus são altos e há uma chance maior de que uma pessoa seja infectada ao mesmo tempo com duas variantes. Se isso acontecer, a variante resultante “combina” material genético de ambos “e se conseguir e conseguir ser transmitida de forma eficiente, torna-se uma nova variante em circulação.

De acordo com a agência de saúde das Nações Unidas, hoje existe uma predominância global da variante Ómicron do coronavírus. Baseia-se na consideração das 382.789 sequências carregadas na plataforma GISAID com amostras coletadas nos últimos 30 dias. 99,7% eram amostras de pacientes com a variante Omicron. Apenas 0,1% eram Delta, e 649 sequências não foram atribuídas a uma linhagem Pango (0,2%).

“Tenha em mente que a distribuição global de variantes preocupantes do coronavírus deve ser interpretada levando em consideração as limitações de vigilância, incluindo diferenças nas capacidades de sequenciamento e estratégias de amostragem entre os países, bem como atrasos nos relatórios. Além disso, alguns países podem ter mudado suas políticas de análise e sequenciamento”, comentou a OMS em seu boletim semanal.

La variante Ómicron sigue replicándose en todo el mundo y está originando subvariantes

Para González Candelas, na situação atual, dadas as diferentes mutações presentes nas três principais variantes envolvidas, delta e o omicron BA.1 e BA.2, “continuamos mais interessados em saber se as novas combinações de mutações resultantes da recombinação tiveram efeitos combinados mais importantes do que separadamente, ser capaz de aumentar a transmissibilidade, diminuir a eficácia da vacina ou resultar em falhas no diagnóstico por PCR ou tornar ineficazes alguns tratamentos baseados em anticorpos monoclonais”.

No momento de todas as variantes XE recombinantes, parece que é o que mais cresce, mas não está claro se é devido a um fenômeno local no Reino Unido ou por causa da própria variante. Em 5 de abril, 1125 casos de XE tinham sido identificados no Reino Unido, contra 637 em 25 de março. O primeiro caso confirmado tem uma data de amostra de 19 de janeiro deste ano, sugerindo que pode estar em circulação na população há vários meses. Desde então, o XE foi detectado na Tailândia, Índia e Israel. Suspeita-se que os últimos casos israelenses possam ter se desenvolvido de forma independente. Os Estados Unidos ainda não relataram nenhum caso de XE.

Questionado sobre se o XE poderia causar uma nova onda de infecções globais, Nacinovich disse que “é claro que pode produzir surtos e aqui é importante apontar como a ciência funciona”. “É um exemplo de que, além de qualquer fronteira geográfica, política ou ideológica, a ciência trabalha de forma colaborativa e solidária, e essa é uma realidade muito positiva que nos convida a pensar sobre a importância de investir em ciência e educação, o que nos permite crescer em todos os aspectos e tem implicações em todos os cenários da vida. humano”, refletiu.

“Estamos atentos a esse tipo de cenário que nos coloca com todos os alarmes prontos para ver o que está acontecendo no país e como essa variante chega à Argentina”, concluiu Nacinovich.

