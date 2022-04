Sergio Fajardo sugere nomear registrador ad hoc

El exgobernador del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Sergio Fajardo. EFE/José Méndez/Archivo

O candidato à presidência da Colômbia para a Coalizão Centro Esperanza, Sergio Fajardo, estendeu uma série de críticas ao registrador Alexander Vega, e deu a entender que a suspeita levantada pelo órgão eleitoral é perigosa para a segurança nacional.

Fajardo parece ser o único aspirante que não está aproveitando o feriado para descansar. Pelo contrário, está visitando o Eixo do Café para apresentar seu plano de governo para a primeira rodada, que será em 29 de maio. Depois de passar a segunda-feira na cidade de Pereira (Risaralda), Fajardo chegou esta terça a Manizales.

Na manhã de 12 de abril, o candidato participou de uma coletiva de imprensa no Hotel El Carretero, na capital de Caldea. A partir daí, ele lançou fortes críticas à administração de Vega, que na noite de segunda-feira aceitou antes do noticiário RCN News que os votos se recuperaram depois de revisar os formulários e recontar o valor de um milhão.

Segundo o candidato do centro, os eleitores não foram explicados pedagogicamente sobre quais são as irregularidades devidas, o que será feito desta vez para garantir que seus votos sejam contados corretamente e como a composição dos júris será alterada.

Como resultado, os eleitores perderam a confiança no cartório. Isso pode jogar contra a estabilidade das instituições, já que Sergio Fajardo acredita que o país pode estar à beira de outro surto social.

Diante dessa situação, Fajardo pediu uma maior presença da Missão de Observação Eleitoral (OEM) e da comunidade internacional na próxima eleição. Ele também pediu à mídia que exija transparência no processo.

Em seguida, o matemático foi mais longe: ele aceitou que considera uma boa ideia nomear um registrador ad hoc para a próxima eleição. Ele disse que as eleições não devem ser lideradas pela “mesma pessoa que nos levou a esta crise que temos; isso levanta muita desconfiança e é responsabilidade do Governo garantir que as eleições sejam respeitadas na Colômbia”. De qualquer forma, Fajardo está ciente de que nada vai acontecer com Vega.

Após esta coletiva de imprensa, Fajardo foi almoçar com empresários de Manizales e uma reunião de cidadãos. Na próxima quarta-feira, 13 de abril, o candidato chegará à Armênia, capital de Quindio.

