Repúdio a Putin em seu esporte favorito: após a suspensão na Federação de Judô, um de seus líderes dedicou uma dura crítica a ele

Uma das personalidades mais ilustres do judô do Japão criticou duramente a invasão russa da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin, um amigo pessoal do judoca japonês que ele descreveu como um “covarde” por causa da dureza de suas ações.

Yasuhiro Yamashita, presidente da All Japan Judo Federation, a maior associação de judô do país, condenou a invasão russa e juntou-se às críticas de personalidades mundiais contra o presidente russo.

“O presidente Putin é um judoca e essas ações vão contra o espírito e o propósito do judô”, disse Yamashita.

A queixa do atleta olímpico agora aposentado veio na segunda-feira, quando o número de mortes de civis é de pelo menos 1.842, um número que inevitavelmente aumentará porque ainda não há um fim claro para esta guerra.

Yamashita teve uma relação amigável com Putin ao longo dos anos, pois eles compartilham a paixão pelo judô e pelos ideais que ele representa.

No entanto, devido à invasão da Ucrânia, a Federação Internacional de Judô suspendeu no mês passado Putin como seu presidente honorário e embaixador. E em fevereiro, o World Taekwondo tirou Putin de seu 9º dan faixa preta honorária, o que o tornou grão-mestre.

A relação entre o judoca japonês e o presidente russo os levou a compartilhar em diferentes espaços e cenários associados ao judô, eles até gravaram um vídeo instrutivo juntos em 2008 intitulado: “Vamos aprender judô com Vladimir Putin”.

“Como judoca, minha tristeza e pensamentos mais profundos estão com o povo da Ucrânia, bem como com todos os amantes do judô ao redor do mundo”, acrescentou Yamashita em seu site pessoal.

O judô é um dos muitos esportes praticados por Putin, que sempre manteve a imagem pública de um homem forte e líder atlético, que junto com o hóquei dividiu o topo nas preferências do presidente russo.

Em 2000, o líder do Kremlin visitou o prestigiado Kodokan Judo Institute em Tóquio, a sede internacional deste esporte, onde recebeu o sexto dan do “judô Kodokan”. Na época, Putin disse: “Quando venho para Kodokan, tenho uma sensação de paz como se estivesse em casa”, relatou o jornal japonês Asahi Shimbun.

Ele também descreveu os princípios do judô, respeito pelo parceiro ou oponente e autodefesa, como dicas para o desenvolvimento de relações entre a Rússia e o Japão em um momento em que ambos os países procuravam cooperar uns com os outros como parceiros diplomáticos.

Putin indicou que tem boas relações com Yamashita, e até descreveu o atleta olímpico de 1984 como um “homem muito bom”. Com as ofensivas da Rússia na Ucrânia, Yamashita não poderia dizer a mesma coisa sobre seu antigo judoca.

