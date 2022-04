O que as migrações farão para compensar o atraso na entrega de passaportes a dezenas de pessoas afetadas?

A impressão de passaportes no Aeroporto Internacional Jorge Chávez foi interrompida por um problema no sistema que gerou grandes filas e desconforto entre os viajantes que não puderam viajar devido à falta deste documento. . O chefe da Migração, Jorge Fernández, esclareceu: “O problema não é a falta de notebooks, mas a falta de identificação do sistema de notebooks. Já está sendo impresso no aeroporto, e esperamos resolver a contingência o mais rápido possível”, observou.

Ele explicou que quando um livro de passaporte entra no sistema de impressão ele fica vazio porque não há identificação. “Não se torna um passaporte, e esse é o problema que temos agora.”

Dezenas de pessoas foram prejudicadas por não poderem ter seu documento de viagem e reclamaram com as autoridades. Houve até famílias que foram forçadas a pagar vários milhares de soles para alterar a data de seus ingressos.

Em relação às ações que tomarão para aliviar a situação das pessoas feridas, Fernández comentou: “A Superintendência de Migração visa servir a comunidade, todos os usuários, casos individuais terão nosso apoio para obter uma solução harmoniosa, mas não podemos, como entidade, ressalte que vamos resolver casos individuais”.

Sobre o caso específico de uma passageira que perderia seu voo por não ter seu documento, a Chefe de Migração disse: “Eu entendo a situação da senhora, mas demos diretrizes gerais”.

Ele reconheceu que, como não era algo programado, eles eram incapazes de avisar as pessoas de antemão. E coube a nós procurar a solução o mais rápido possível. E ele disse que todo o pessoal das Migrações colocou os ombros para sair desse problema.

“Assim que soube que fui ao aeroporto às 9 da manhã, tomei a iniciativa de conversar com os presentes e fornecer soluções. O problema do computador agora está resolvido. Hoje trabalhamos até depois das 20h na sede para atender até a última pessoa que estava na fila. No aeroporto temos continuado a comparecer”, disse.

Ele destacou que, sendo um sistema de computador que remonta a 2014, é como pedir a um Blackberry para fazer o que um iPhone faz hoje. “O que temos feito é reparar os problemas apresentados para resolver o mais rápido possível, mas ele deixou claro que não menosprezamos ou maltratamos ninguém”, disse Fernández à RPP.

Ele ficou surpreso com o fato de nenhuma gerência ter planejado modificar este sistema de computador antes. Nessa linha, ele disse que estão sendo feitos trabalhos em um projeto que será submetido ao Ministério da Economia e Finanças (MEF), envolvendo 301 milhões de soles, o que permitirá que o sistema de fornecedores estrangeiros seja atualizado e independente, e não depender de terceiros para emitir passaportes.

INDECOPI ENTRA EM AÇÃO

Depois de conhecer os problemas encontrados no sistema de emissão de passaportes eletrônicos no Escritório de Migração do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, a Indecopi informou que tem coordenado com a Superintendência Nacional de Migração para prestar atenção e alcançar uma solução adequada.

Assim, como a Autoridade Nacional de Defesa do Consumidor e o órgão dirigente do Sistema Nacional Integrado de Defesa do Consumidor, ressaltou que o objetivo é conhecer as ações que estão sendo tomadas para resolver esta situação o mais rápido possível.

Ele também explicou que convocará as companhias aéreas hoje, a fim de promover o diálogo entre essas empresas e os passageiros afetados para que eles possam chegar à solução que for mais conveniente para eles.

SEM PENALIDADE

A Latam Airlines Perú indicou hoje que não cobrará nenhum tipo de penalidade pela flexibilidade de trocar ou devolver os bilhetes de seus clientes afetados pela falha do sistema da Superintendência de Migração do Aeroporto Internacional Jorge Chávez.

Isso foi afirmado pela Administração de Assuntos Corporativos da companhia aérea em uma declaração na qual afirmou o seguinte:

“Após o registro de problemas causados pelas falhas do sistema utilizado pelo Escritório da Superintendência de Migração no aeroporto Jorge Chávez e buscando mitigar os transtornos que isso pode causar no transporte de nossos clientes, foi definido que os passageiros afetados têm o respectivas flexibilidades para trocas e/ou devoluções sem qualquer penalidade”, disse.

