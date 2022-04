Joe Biden nomeou um ex-congressista nascido no Equador como conselheiro especial para a Cúpula das Américas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou seus dois conselheiros especiais para a Cúpula das Américas a ser realizada em Los Angeles. O ex-senador norte-americano Christopher Dodd, com quem Biden trabalhou no Comitê de Relações Exteriores do Senado por mais de 28 anos, e a ex-congressista equatoriana americana Debbie Mucarsel-Powell serão seus conselheiros especiais para a cúpula de 6 a 10 de junho.

Debbie Jessika Mucarsel-Powell, nascida em Guayaquil em 18 de janeiro de 1971, foi a primeira equatoriana-americana a servir como membro da Câmara dos Representantes e do Congresso dos Estados Unidos. Mucarsel-Powell é um político e administrador universitário que representou o 26º Distrito Congressional da Flórida de 2019 a 2021 pelo Partido Democrata.

Mucarsel-Powell e Dodd estão confiantes de que o presidente Biden reafirmará e defenderá os princípios de colaboração e respeito entre os países do hemisfério durante este período de constante mudança e incerteza regional, de acordo com Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca.

A Cúpula das Américas é uma conferência de chefes de estado e governo dos países das Américas que tem sido realizada desde 1994 para discutir questões comuns de política externa e comércio internacional em nível hemisférico. Inicialmente, essas conferências propuseram o tratamento e a implementação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), que foi esgotada sem sucesso durante a IV Cúpula das Américas realizada na cidade de Mar del Plata, Argentina, entre 4 e 5 de novembro de 2005.

Em junho deste ano, Los Angeles, uma cidade com uma forte conexão cultural, demográfica e histórica com a América Latina e lar de muitas comunidades migrantes prósperas, sediará a 9ª Cúpula das Américas, onde líderes ocidentais americanos discutirão acordos para construir uma ambiente no futuro.

Desta vez, a Cúpula visa incentivar os governos, a sociedade civil e o setor privado regional a trabalhar coletivamente para fortalecer a democracia, construir economias prósperas e proteger de forma eficiente e eficaz os direitos humanos, a saúde, a dignidade e a segurança das pessoas, disse Psaki.

Na década de 1960, antes de ingressar no Congresso, Dodd estava com o Corpo de Paz do presidente John F. Kennedy, e Mucarsel-Powell é reconhecido por apoiar refugiados venezuelanos que deixam seu país, pedindo status de segurança temporária, proteção à imigração e permissão para trabalhar para eles.

De 2003 a 2007, Mucarsel-Powell foi chefe de desenvolvimento na Universidade Internacional da Flórida (FIU) e de 2007 a 2011 atuou primeiro como vice-presidente associada e depois reitora associada da Faculdade de Medicina da FIU. Antes de praticar política eleitoral, ela se voluntariou para a campanha presidencial de John Kerry em 2004 e Barack Obama em 2008. Em 2016, ela competiu sem sucesso contra o republicano Anitere Flores pelo Distrito 23 por uma vaga no Senado do Estado da Flórida.

Nas primárias do Partido Democrata de 2018, o veterano Demetry Grimes ganhou 64% dos votos. Nas eleições do Congresso da Flórida de 2018 para o Distrito 26, ele superou o republicano Carlos Curbelo com 120 mil votos e 51% das preferências. Nas eleições de 2020, ela foi ultrapassada pelo republicano Carlos Giménez que derrotou Mucarsel-Powell com 52% dos votos.

Político equatoriano americano frequentou a Pomona High School, na Califórnia. É bacharel em ciência política pelo Pitzer College e mestre em economia política internacional pela Universidade de Claremont.

Em 1995, quando o político tinha 24 anos, o pai de Debbie foi morto por um atirador na porta de sua casa em Guayaquil.

