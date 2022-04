“Em 2024 eles saem”: Quênia López Rabadán explodiu contra AMLO após a revogação do mandato

Após a conclusão do Processo Consultivo de Revogação de Mandatos, vários foram os saldos apresentados, especialmente pelos militantes e apoiadores da Quarta Transformação (Q4), que celebraram a participação cidadã e o número de votos expressos a favor do presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) mantendo em seu escritório.

No entanto, a oposição também falou sobre isso e, além de apontar supostas irregularidades durante o dia, criticou o pouco comparecimento e as piadas que outros políticos ou cidadãos fizeram sobre o assunto, apesar de terem sido conquistados mais votos do que Fox, Calderón e Meade em seus respectivos eleições.

Kenia López Rabadán, senadora pelo Partido da Ação Nacional (PAN), decidiu ir além de um simples tuíte para falar sobre a consulta popular ou a Reforma da Eletricidade, e escreveu uma thread em que chegou a falar sobre as próximas presidenciais votos em 2024.

“Já que esse circo acabou. Espero que agora eles possam atender às questões que importam para os mexicanos. Amlo perdeu metade de seus votos. Eles ficarão até 2024 e terão que consertar o despejo que fizeram. Mas com certeza, em 2024 eles vão embora! ”, começou o legislador azul e branco.

(Foto: Twitter)

Ele também garantiu que todos testemunharam como os membros do Movimento Nacional de Regeneração (Morena) fizeram o possível para modificar as leis para beneficiar López Obrador e sua imagem.

Ele destacou que eles realizam esse tipo de estratégia porque “não sabem governar” porque “são apenas candidatos eternos” que buscam a simpatia das pessoas sem se preocupar com os cargos públicos em que se encontram.

López Rabadán ressaltou que o orçamento usado para este exercício democrático, que totalizou 1,6 bilhão de pesos, poderia ser usado para “vacinas, patrulhas, consertando escolas, leitos hospitalares ou melhorando o transporte público que é desumano”, embora, disse ele, “eles não fizeram isso”.

Sobre os espetáculos que promoveram a Revogação do Mandato e a imagem do Tabasqueño, o senador do PAN disse que os empreiteiros do governo foram obrigados a pagá-los, bem como propaganda em outros outdoors, para “cumprir mais um capricho do presidente”.

Recordou ainda as alegações contra Morena, partido que, advertiu, alegadamente violou a lei em várias ocasiões, atacou o Instituto Nacional Eleitoral (INE) durante meses através deste processo consultivo. “Em suma, foi uma rede de violações graves”, escreveu o presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado da República.

Acusó a Morena de violar la ley en reiteradas ocasiones (FOTO: CUARTOSCURO) Cuartoscuro

Finalmente, ele determinou que as pessoas não votaram no domingo passado porque já foram responsáveis pelas “mentiras e corrupção” da Quarta Transformação. Além disso, ele disse que o povo está abandonando o presidente devido a todas as irregularidades que ele cometeu ao longo de sua administração.

“O povo do México já percebeu as mentiras e a corrupção desse governo. É por isso que ele não foi votar. Ficou claro que o povo do México está abandonando López Obrador. Eles desviaram recursos públicos. Eles violaram a Constituição e, de qualquer forma, FALHARAM”, escreveu Kenia López Rabadán.

Os usuários dessa rede social responderam imediatamente. Alguns a questionaram sobre se a oposição faria algo a respeito ou só enviaria mensagens nas redes sociais para impedir o avanço do quarto trimestre no México.

Por sua vez, outro setor de pessoas mencionou a intimidação que alguns políticos da oposição receberam fora da Câmara dos Deputados antes da discussão sobre a Reforma Elétrica, já que alguns cartazes foram colados com o nome de algum funcionário mais a pergunta “Nacionalista ou traidor do país?” .

