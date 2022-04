Eles oferecem uma recompensa de até $50 milhões para os responsáveis pelo assassinato de um fã americano

Alguns dias atrás, o assassinato de um fã da América foi registrado no leste de Cali. De acordo com os relatórios das autoridades, os eventos foram registrados em um parque no bairro de Desepaz.

Diante dessa situação, o Gabinete do Prefeito de Cali anunciou uma recompensa de até 50 milhões de pesos por informações que identificariam e capturariam os responsáveis.

Da mesma forma, o gabinete do prefeito informou que, no final de uma reunião entre altos funcionários do Ministério Público, a Polícia Nacional, CTI, membros dos bares locais e as secretarias de Segurança e Justiça, Paz e Cultura Cidadã e Esportes e Recreação, foi determinado que rapidamente haveria progresso no sentido do esclarecimento desse homicídio do amador de 35 anos.

Além disso, “o trabalho continuará na construção de um verdadeiro bairro social que respeite a vida e permita que os fãs deste esporte desfrutem do espetáculo do futebol em paz e tranquilidade”, disse o Gabinete do Prefeito de Cali.

“Não vamos permitir nenhum tipo de conflito entre os bares das equipes de Valle del Cauca e a cidade de Cali”, disse o secretário de Segurança e Justiça de Cali.

O líder do portfólio também exortou todos os membros dos bares das equipes locais a refletir durante a Semana Santa sobre o valor da vida e o respeito pela diferença: “Não vale mais um trapo do que uma vida. Não pouparemos esforços para proteger todos os cidadãos e promover a paz e a convivência em Santiago de Cali”, acrescentou Carlos Soler.

O assassinato do torcedor americano no leste de Cali

De acordo com relatos da mídia local, o homicídio do torcedor americano foi registrado em 7 de abril.

Diego Fernando Rubiano, de 35 anos, estava junto com outros torcedores daquele time de futebol em um parque no bairro de Desepaz. Aparentemente, havia cerca de 30 pessoas que estavam compartilhando no espaço público.

Essas pessoas foram surpreendidas por dois homens que estavam andando de moto. Aparentemente, os sujeitos chegaram ao parque e abriram fogo sem dizer uma palavra. No meio do tiroteio, Diego Fernando Rubiano foi quem aparentemente recebeu mais ferimentos de bala, o que resultou em sua morte.

De acordo com as primeiras versões que as autoridades locais entregaram, seria uma disputa entre torcedores de duas equipes sobre o roubo de bandeiras ou 'trapos'.

