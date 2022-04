Cinco documentários que representarão o cinema colombiano no HotDocs Festival no Canadá

O cinema colombiano está mais uma vez presente no mundo, desta vez, do festival documental mais importante da América do Norte: HotDocs; lá, quatro exposições nacionais serão exibidas com a premissa de expandir a sétima arte feita por personagens e cineastas nacionais para a maior parte do planeta.

O Festival Internacional de Cinema Documentário Hot Docs do Canadá é um dos mais tradicionais daquele país e, nessa ordem de ideias, aquele com maior relevância para o gênero documental nesta região. Desde 1993, este festival tornou-se de grande importância para críticos e diretores de cinema, não só dos Estados Unidos e Canadá.

Além disso, a organização desta reunião é responsável por gerenciar vários fundos de produção e realizar programas de produção ao longo de um ano, incluindo Doc Soup e Hot Docs Showcase. Agora, para este ano, haverá quatro documentários colombianos a serem exibidos como parte deste festival.

Este ano, a 29ª edição do festival será realizada de 28 de abril a 8 de maio; lá, serão exibidos formatos audiovisuais cujos principais elementos são migração, natureza e meio ambiente, aqueles que serão vistos por fãs, cinéfilos e críticos deste formato de filme.

O primeiro a ser apresentado será 'Alis', filme dirigido por Nicolás van Hemelryck e Clare Weiskopf, que primeiro pedem a várias jovens que fechem os olhos para que possam imaginar a história de uma nova colega de classe, que é fictícia e com o mesmo nome do filme. É assim que começa a história que se concentra nas ruas sombrias de Bogotá.

À medida que a história se desenrola, os diretores mostram que o que começou como ficção acaba no nível da realidade, fazendo com que os protagonistas vejam, através de Alis e de uma perspectiva diferente, suas próprias realidades. Também se torna um exercício de projetar experiências focadas no passado dos envolvidos na filmagem.

'Alis' chega ao Festival de Cinema Canadense depois de receber o Urso de Cristal e o Prêmio Teddy de Melhor Filme na 72ª edição do Festival de Cinema de Berlim. Além disso, fará parte da seção 'Made in Chile', já que a coprodução minoritária era daquele país.

'My Two Voices' teve uma entrada triunfante na indústria cinematográfica quando estreou mundialmente no Berlinale Forum. Agora, trata-se do HotDocs na categoria Canadian Spectrum. Este filme da cineasta canadense colombiana Lina Rodríguez conta a história de Marinela, uma mulher que nasceu no país norte-americano, mas voltou para a Colômbia aos quatro anos de idade. Agora, sendo uma mulher adulta, ela retorna ao lugar onde nasceu em meio a várias sensações.

Junto com ela, outros dois imigrantes latinos compartilham suas experiências do que tem sido a diáspora da qual foram vítimas. Memória, linguagem e tradições os confrontam nesta história que mantém suas identidades ocultas.

'No Affair', de Guillermo Moncayo, vai estrear na seção 'Shorts'. É, basicamente, um filme embutido em outro: combina a ficção recriada por um tratador que luta para melhorar a convivência com sua filha, bem como a correspondência real do diretor com seu irmão após um silêncio ensurdecedor e a iconografia mostrada em um jacaré que sofre de depressão. Além disso, 'When the Shot', uma coprodução feita pela Colômbia e pela Holanda, terá estreia mundial.

É uma narrativa em primeira pessoa que coloca o espectador no lugar do cineasta que sofre um ataque, sentindo a ansiedade gerada pela violência. Uma fusão de sangue com expectativa e paisagens familiares, embora disfuncionais.

Finalmente, o Hot Docs Forum (que fala sobre financiamento de projetos) será exibido 'Milisuthando', do escritor Milisuthando Bongela e que significou uma colaboração entre a Colômbia, os Estados Unidos e a África do Sul. Representa a figura do amor em um contexto racial.

