Centro Democrático acusa Gustavo Petro de ter roubado uma proposta de Álvaro Uribe

O partido governista, Centro Democrático, e o candidato presidencial Gustavo Petro, do Pacto Histórico, realizaram uma discussão novamente em 11 de abril. Nesta ocasião, o movimento político de direita acusou o líder de esquerda de roubar uma proposta que teria sido feita pelo ex-presidente Álvaro Uribe há alguns anos e se refere a uma reforma da educação.

A discussão começou no Twitter, onde o candidato Petro escreveu que planeja, chegar à Casa de Nariño, reformar o currículo escolar no país para que nos últimos dois anos de treinamento seja implementada uma cadeira focada em programação digital. Segundo o político, essa medida pode ajudar a posicionar o país como uma potência no setor de tecnologia.

Horas depois, o Centro Democrático respondeu ao candidato que essa proposta já havia sido apresentada por Uribe em 2020 e que, inclusive, a apresentou perante o Congresso da República. O partido aproveitou a situação para apontar Petro para roubar ideias, mas usou a palavra “democratizar”, porque com esse verbo, nas últimas semanas, o político de esquerda foi apontado para querer expropriar recursos e bens.

